وافقت شركة الكمبيوتر والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة آي.بي.إم على شراء شركة خدمات تحديث تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي الأمريكية أوكتو من شركة الاستثمار المالي أرلينجتون كابيتال بارتنرز دون الكشف عن التفاصيل المالية.

وتقدم أوكتو خدماتها بشكل حصري لمؤسسات الحكومة الاتحادية الأمريكية ومنها مؤسسات الدفاع والصحة والأعمال المدنية.

ومع اكتمال الصفقة سينضم موظفو أوكتو وعددهم حوالي 1500 موظف إلى قطاع آي.بي.إم كونسالتنج لخدمة السوق الحكومية الاتحادية والعامة الأمريكية. ومن المتوقع اتمام الصفقة خلال الربع الأخير من العام الحالي.