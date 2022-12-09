يختتم نادي الرماية فعاليات كأس المغفور له الشيخ علي صباح السالم السنوية للرماية، حيث يقام الحفل الختامي لتوزيع الكؤوس والميداليات والجوائز على الرماة والراميات الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى بمسابقات الرماية الأولمبية (المسدس والبندقية ضغط الهواء 10م ورماية القوس والسهم) للرجال والسيدات والناشئين غدا السبت الساعة 3:30 عصرا على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية.



وتقدم أمين الصندوق المساعد بنادي الرماية عدنان الإبراهيم بالشكر لأسرة المغفور له الشيخ علي صباح السالم لما يقدمونه لأبطال الرماية الكويتية من دعم مادي ومعنوي كبير.



وثمن ما حظيت به الكأس من مشاركة عدد كبير من رماة وراميات نادي الرماية ورماة الاتحاد الرياضي للحرس الوطني ورماة وراميات الاتحاد البحريني الشقيق ورماة وراميات الاتحاد الكازاخستاني، حيث بلغ عدد المشاركين ما يقارب 200 رام ورامية.