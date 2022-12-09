القاهرة - سامي عبدالفتاح



كان يوم أول من أمس، مع توقف مباريات المونديال مؤقتا، يوما مثيرا في الدوري المصري لكرة القدم لصالح كبار اللعبة، الأهلي والزمالك وبيراميدز، وذلك ضمن الجولة السادسة لمسابقة الدوري، فلم يسمح الأهلي بالاقتراب من صدارته لجدول الترتيب، حيث فاز على مضيفة غزل المحلة 2/0 بهدفي الجنوب أفريقي بيرسي تاو والبرازيلي سافيو، وليحافظ على صدارته برصيد 15 نقطة وله مباراة مؤجلة.



ومثله حقق الزمالك فوزا كبيرا بالتغلب على طلائع الجيش 4/0 ليرفع رصيده الى 11 نقطة، ويتقدم من المركز الخامس إلى الثاني، ومن ورائه فريق بيراميدز بنفس الرصيد بعد التغلب على المقاولون 2/0، وفي مباراة رابعة تعادل فاركو والداخلية 1/1.