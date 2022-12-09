معالجة جميع الشكاوى المستحقة التي يقدمها المواطنون وفق الأطر القانونية



بشرى شعبان



استقبلت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي عددا من المواطنين والمراجعين الذين تقدموا بطلب مقابلتها عبر تطبيق «سهل».



وأكدت الوزيرة البغلي استمرار الوزارة في اتباع سياسة الباب المفتوح والاستماع إلى الآراء والاقتراحات التي يقدمها المواطنون وبحث مدى الاستفادة منها في قطاعات الوزارة ومعالجة جميع الشكاوى المستحقة التي يقدمونها وفق الأطر القانونية.



ووجهت قياديي الوزارة بضرورة تسهيل جميع الإجراءات للمعاملات المستحقة وتنفيذ جميع المطالب القانونية للمراجعين، وكذلك لموظفي الوزارة والإسراع بوتيرة تنفيذ الأعمال الموكلة لهم وتبسيط الإجراءات أمام المراجعين باستخدام جميع الوسائل المتاحة.



ويأتي استقبال البغلي للمواطنين والمراجعين والموظفين كل أسبوع استمرارا للنهج الحكومي بضرورة تطبيق سياسة الباب المفتوح في الجهات الحكومية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة في هذا الشأن.