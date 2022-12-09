تنطلق اليوم أولى جولات بطولة الكويت للزوارق السريعة للموسم الحالي التي تنظمها لجنة الزوارق السريعة والويك بورد في النادي البحري الرياضي الكويتي، تحت رعاية رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر بمشاركة ما لا يقل عن 23 زورقا و69 متسابقا ما بين قائد للزورق ومساعده والراديومان، ولثلاث فئات: P.CLASS للزوارق من 19 إلى 21 قدما - B.CLASS للزوارق من 21 إلى 27 قدما - N.CLASS للزوارق من 27 إلى 32 قدما، فيما ستنطلق منافسات الجولة الأولى بدءا من الساعة 11 صباحا في المنطقة البحرية للمارينا كريسنت في شارع الخليج العربي بالسالمية ومن المتوقع أن تختتم الساعة 5 عصرا وستعقبها مباشرة مراسم التتويج بحضور راعي البطولة.



وكان من المزمع إقامة الجولة الأولى يوم 25 نوفمبر الماضي، إلا أنها تأجلت بسبب الأحوال الجوية في الوقت الذي أشار فيه رئيس لجنة الزوارق السريعة والويك بورد في النادي البحري علي الشمالي إلى أن البطولة ستقام على مدار 5 جولات، حيث الجولة الأولى التي ستقام اليوم، والجولة الثانية 23 ديسمبر الجاري، تعقبها الثالثة في 6 يناير والرابعة في 20 يناير والخامسة والختامية في 3 فبراير.