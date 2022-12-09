توجه لدى «القوى العاملة» للتنسيق مع الجهات المعنية لزيادة عدد الجولات التفتيشية بمختلف المواقع

الجزاف: رصدنا تخزين مواد كيماوية شديدة الخطورة بطريقة خاطئة وسوء تهوية في السراديب



بشرى شعبان



أسفرت الجولة التفتيشية لفريق السلامة المهنية التابع للهيئة العامة للقوى العاملة على الورش الفنية في سوق المباركية أمس والتي شملت 3 مواقع عن تحرير مخالفات وانذارات لأكثر من 25 ورشة فنية للذهب والحلي.



وأكد رئيس قسم السلامة المهنية بمركز السلامة المهنية في الهيئة العامة للقوى العاملة م.محمد العجمي ان الجولة التي قام بها الفريق في منطقة المباركية شملت 3 مواقع لتصنيع الذهب والحلي تضم أكثر من 25 ورشة فنية، لافتا الى ان الجولة ضمن خطة عمل الهيئة في التفتيش على الأماكن للتأكد من مدى الالتزام بمعايير السلامة وسلامة المنشآت، مشيرا الى ان الجولة تمت بعد تلقي الهيئة بلاغات من افراد او رصد المخالفات عبر وسائل التواصل.



وكشف العجمي عن ان المخالفات تتمثل في عدم سلامة السلالم، علب الكهرباء، سوء التهوية، تخزين مواد خطرة بطريقة غير سليمة وغيرها، مبينا ان جولات فريق محافظة العاصمة تصل إلى 1200 جولة شهريا، ويجري الآن التدقيق على المخالفات والتعديات لتعديلها خلال فترة معينة وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، ونقوم بتحرير انذار بتلافي المخالفة، وفي حال الاستمرار وعدم تعديل الاوضاع تحال المخالفات الى الجهات القضائية وهي المخولة اتخاذ الاجراءات وفق ما تراه مناسبا، لاسيما الغرامات المادية، داعيا إلى استثمار المواقع بشكل آمن تفاديا لأي كارثة.



وذكر انه تم رصد مخالفات على نحو 40% من الجهات المفتش عليها، وللأسف فحجم المخالفات يظهر ان هناك النية لدى البعض لعدم تسوية الأوضاع ومعالجة المخالفات، مشددا على ان قسم السلامة المهنية مسؤول عن سلامة العمالة وحمايتها، لافتا الى ان الهيئة بصدد التنسيق لزيادة الجولات وإشراك الجهات الحكومية المعنية فيها لزيادة الكفاءة.



وبين ان حريق المباركية كان اشارة للتركيز على الأسواق بالعاصمة لاسيما القديمة منها، وللأسف رصدنا مخالفات كثيرة في التمديد الكهربائي وعدم مراعاة اشتراطات السلامة وجمعها موثقة بالصور والفيديو ويتم رفعها في تقرير الى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات الفورية في حال عدم الالتزام، مشيرا إلى ان المهلة التي تمنح لتعديل الوضع وتلافي المخالفة تتراوح بين 15 و90 يوما وفق حجم وطبيعة المخالفة.



بدورها، قالت رئيس قسم التنسيق والمتابعة في مكتب نائب مدير عام «القوى العاملة» لقطاع التخطيط والتطوير الاداري م.زينب الجزاف ان الجولة استهدفت المنشآت المخالفة للسلامة المهنية، وجاءت بعد قيام المفتشين برصد التعديات والمخالفات الجسيمة، حيث لاحظنا وجود مخالفات عدة للمنشآت اضافة الى الكثير من التعديات.



وأشارت الجزاف إلى رصد تخزين واستخدام مواد كيميائية خطيرة بشكل خاطئ، وسوء تهوية في السراديب، داعية أصحاب الأعمال الى تلافي المخالفات حفاظا على السلامة العامة.



من جانبه، ذكر المشرف الأول المفتش جاسم الدريع ان الحملة توعوية وليست عقابية والهدف منها حماية أصحاب الاعمال والعمالة والتوعية بأن الالتزام بمعايير السلامة المهنية تحمي أصحاب الأعمال والعمال.



وضم الفريق رئيس قسم السلامة المهنية م.محمد العجمي وكلا من م.زينب الجزاف والمفتشين مشعل النعمة وجعفر الرامزي ومريم المقهوي وبشار عبد الملك ويعقوب الوزان وجاسم الدريع.