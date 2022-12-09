دارين العلي



قال المتحدث الرسمي في وزارة الأشغال العامة أحمد الصالح انه تم إرسال مكافأة الصفوف الأمامية لعدد 190 موظفا ممن تظلموا في السابق إلى حساباتهم في البنوك، لافتا إلى أن قيمة تلك المكافأة تقدر بـ 200 ألف دينار.



وفيما يخص بيع الإجازات في «الأشغال»، قال الصالح إن الوزارة أخذت خطوات جدية لتنفيذ القانون والقرارات المنظمة لبيع الإجازات بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية، مبينا أن هناك 8 آلاف موظف تقدموا ببيع إجازاتهم في الأشغال.



وقال: تم رفع طلبات بيع الاجازات لمراقب شؤون التوظيف لاتخاذ الإجراءات المتبعة بشأنها ومن ثم إصدار القرارات الخاصة ببيع تلك الاجازات بعد التأكد من مطابقتها للشروط والتأكد من سلامة تلك الطلبات تمهيدا لإصدار أول قرارات بيع الاجازات الأسبوع القادم.