ندى أبونصر



أكد أستاذ الانثربولوجيا وعلم الآثار بقسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في كلية العلوم الاجتماعية د.حسن اشكناني انه ايمانا بأهمية الكويت وآثارها التي تمتد عبر آلاف السنين، تم اطلاق مجموعة ساعات «كنوز الكويت» بالتعاون مع مؤسس شركة زمن للساعات عبدالرحمن الشهاب في بيت السدو. وقال ان الفكرة بدأت بعد اصدار كتالوج «سجل مصور» لآثار الكويت المحفوظة في متحف الكويت الوطني والذي يشمل تقريبا 400 قطعة تعود من العصور الحجرية الى العصور البرونزية والعصر الهلنستي والاسلامي وتأسيس الكويت، وقد قام مدير شركة زمن للساعات عبدالرحمن الشهاب باختيار 4 قطعة اثرية من آثار الكويت ليكون تصميم ساعة زمن لعام 2023 والتي تتوافر في 500 مجموعة وكل مجموعة عبارة عن 4 ساعات تمثل الحضارات التي ابدعت على ارض الكويت مثل: ساعة ثقافة العبيد قبل 5000 سنة التي ظهرت في منطقة الصبية، وساعة حضارة دلمون قبل 4000 سنة التي ظهرت في جزيرة فيلكا، وساعتين من الحضارة الهلنستية قبل 2300 سنة.



بدورها، أعربت الشيخة هالة البدر عن سعادتها بحضور حفل اطلاق ساعة كنوز في بيت السدو. وقالت ان الكويت بلد صغير بالمساحة ولكن هذه المساحة تحتوي على كثير من الآثار المهمة التي اكتشفت تباعا. وقالت: التاريخ هو تاريخ الارض وليس فقط الانسان.



وأوضحت انها منذ أن عرفت د.حسن اشكناني رأت فيه الشغف ليس لأنه مجال تخصصه ولكن فاق التخصص والدراسة وتابعت أعماله ورحلاته الاستكشافية سواء كانت في الكويت او خارجها.



وبينت انه يمتلك الحس الوطني والولاء لهذه الارض ويعمل جاهدا لترسيخ الحق الاثري والتاريخي وسبر الاعماق ان كانت تاريخية او اثرية او الثقافية، ويسعدني حضور حفل اطلاق ساعات كنوز الكويت وهي فكرة شبابية كويتية رائعة للتسويق لآثار الكويت التي نتمنى ان تساهم في تسليط الضوء على تاريخ آثار الكويت، وقالت ان هذه المجموعة مستوحاة من اهم القطع الأثرية المكتشفة بأرض الكويت



من جانبه، قال صاحب العلامة التجارية للساعات «زمن» عبدالرحمن الشهاب ان اطلاق الاصدار الثالث لسلسلة الاعياد الوطنية للكويت يعتبر يوما تاريخيا، وفي اصدارنا اخترنا نرجع للعمق التاريخي لارض الكويت من آلاف السنين واخترنا الآثار الاكثر أهمية من خلال الساعات للتعريف عن القيمة التاريخية لارض وتراث الكويت بطريقة جميلة وهي عبارة عن 4 ساعات كل ساعة تحكي عن فترة زمنية معينة وقصة من قصص التاريخ عبر آلاف السنين.



واضاف: واجب علينا كشركة كويتية التسويق والتعريف عن آثار الكويت لأن الاكثر بجهلها ونقدم المعلومة بطريقة بسيطة لمجرد اقتنائه الساعة.