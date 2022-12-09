أوصت لجنة العاصمة في المجلس البلدي خلال اجتماعها برئاسة فهد العبدالجادر بالموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص موقع المبنى المؤقت لمشروع البنك المروري.



وقال العبدالجادر إن اللجنة أحالت المبادرة الخاصة بتجميل مدينة الكويت إلى الجهاز التنفيذي في البلدية، كما أجلت



بحث سؤال العضو فهد العبدالجادر بشأن تجاوزات وقصور قطاع المشاريع بشأن عقود سوق المباركية لحين ورود رد «الاطفاء».



وأشار إلى أن اللجنة أحالت المبادرات الخاصة بتجميل مدينة الكويت، وقرار مجلس الوزراء الخاص بقبول تبرع شركة الشعب الوطنية العقارية بالمبادرات الخاصة بتجميل مدينة الكويت الى الجهاز التنفيذي في البلدية لتقديم تصور متكامل لكل المبادرات وربطها ليكون التطوير مستمرا، كما أحالت كتاب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تعديل حرم الطريق ضمن العقد هـ ط/200 بين طريق الدائري الثاني (شارع خالد يوسف المرزوق) وشارع القاهرة إلى الجهاز التنفيذي في البلدية.