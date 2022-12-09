60 % من المشروع بمنطقة شرق مساحات تجارية و40% «تعليمية»

القطعة «أ» تضم مبنى مكوناً من 40 دوراً منها 26 طابقاً لإقامة فندق

بداح العنزي

انتهت البلدية من دراسة مشروع المركز التعليمي الثقافي الترفيهي بشارع عبدالله الأحمد في منطقة شرق والبالغة مساحته 57098 م2 تمهيد لطرحه للقطاع الخاص للتنفيذ والاستثمار بعد إقراره من المجلس البلدي. وأكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي ان المشروع موزع على 3 قطع من الاراضي ويشمل الجزء الجنوبي من شارع عبدالله الأحمد العديد من الاستعمالات التعليمية والثقافية والتحارية، شريطة ان يلتزم المطور بتنفيذ البنية التحتية للمشروع وكل النواحي التجميلية مع انشاء مواقف سيارات متعددة الطوابق بالجهة الشرقية اضافة الى اعتماد جسور مشاة بين قطع المشروع المنفصلة. وقال المنفوحي ان القطعة «أ» تتضمن مبنى يتألف من 40 دورا بمساحة بنائية قدرها 110911م2 وتضم أنشطة تجارية وثقافية وتعليمية مع تخصيص 26 دورا لإقامة فندق، اما القطعة «ب» فتضم مبنى من 11 دورا وتبلغ مساحتها البنائية 67420 م2 للانشطة الترفيهية والتعليمية والمسطحات الخضراء والالعاب المجانية للاطفال. ولفت الى ان القطعة «ج» وتشمل مبنى من 6 ادوار بمساحة 26810م2 وتضم مواقف سيارات مع وجود سطح يستخدم حديقة مجانية للتزلج، مشيرا الى ان المساحات التجارية في المشروع تبلغ 60‎‎ % والمساحات التعليمية 40%.‎ وفيما يلي تفاصيل المشروع:

يقع المشروع في منطقة شرق ومخصصة للاستعمال التجاري حيث تبلغ مساحة ارض المشروع الاجمالية (57098م2) موزعة على 3 قطع من الأراضي في الجزء الجنوبي من شارع عبدالله الأحمد كالتالي:



القطعة «أ» وتقع في الجزء الغربي من المشروع المطل على شارع عبدالله الأحمد بمساحة 29526م2 والقطعة «ب» وتقع في الجزء الشرقي من المشروع بمساحة 22872م2، والقطعة «جـ» وتقع في الجزء الشرقي من المشروع بمساحة 4700م2.





مكونات المشروع والمساحة البنائية

يربط بين أراضي المشروع المنفصلة جسر مشاة يربط القطعتين (أ وب) وجسر آخر يربط القطعتين (ب وجـ)، وبيان مكونات المشروع:



٭ قطعة «أ» تتضمن مبنى واحدا يتألف من 40 دورا بمساحة بنائية قدرها 110911.000 م2.



تضم ثلاثة سراديب تحت الأرض لمواقف السيارات و14 دورا من الدور الارضي حتى الدور الثالث عشر تحتوي على مساحات تأجيرية للأنشطة الثقافية والترفيهية والتعليمية والتجارية و26 دورا من الدور الرابع عشر حتى الدور الأربعين تستخدم لنشاط فندق يتخللها دور واحد للخدمات.



٭ قطعة «ب» تتضمن مبنى واحدا يتألف من 11 دورا بمساحة بنائية قدرها 67420.000م2 وتضم 3 سراديب تحت الارض لمواقف السيارات و11 دورا من الدور الأرضي حتى الدور العاشر تحتوي على مساحات تأجيرية للانشطة الثقافية والترفيهية والتعليمية والتجارية يعلوها سطح يتضمن مساحات للتنزه ومسطحات خضراء وألعاب مجانية للأطفال.



٭ قطعة «جـ» تتضمن مبنى مواقف سيارات واحدا يتألف من أدوار بمساحة بنائية قدرها 26810.000م2 وتشمل 3 سراديب تحت الارض لمواقف السيارات و6 ادوار من الدور الارضي حتى الدور الخامس فوق الارض لمواقف السيارات لخدمة المنطقة المحيطة بالمشروع يعلوها سطح يستخدم حديقة مجانية للتزلج.



الرأي الفني



نرى الموافقة على ما يلي:



أولا: تعديل قرار المجلس البلدي رقم (ل.ق.م.ب/م أ/169/7/2004) المتخذ بتاريخ 4/4/2004، حيث تعدل الفقرة 2 من البند اولا لتصبح كالتالي: «تخصيص الجزء الشرقي والغربي المقترح للاستعمالات الترفيهية والثقافية والتعليمية للبلدية ت حت مسمى مشروع المركز التعليمي الثقافي الترفيهي بشارع عبدالله الأحمد.



ويعدل البند ثانيا ليصبح كالتالي: «الموافقة على طرح مشروع المركز التعليمي الثقافي الترفيهي بشارع عبدالله الاحمد لتنفيذه وتطويره واستثماره من قبل القطاع الخاص بناء على المخططات الشارحة للمشروع ووفقا للقوانين والانظمة المرعية بهذا الشأن على أن يشمل المشروع استعمالات تعليمية ثقافية ترفيهية وتجارية» شريطة ان يلتزم مطور المشروع بالتالي:



٭ تنفيذ البنية التحتية للمشروع وجميع النواحي التجميلية.



٭ إنشاء مبنى مواقف عامة للسيارات متعددة الطوابق الواقع بالجهة الشرقية والبالغة مساحته 4700م2 لخدمة المشروع والمنطقة المحيطة به.



٭ ان يكون الجزء الواقع بالجهة الغربية من المشروع والمطل على شارع عبدالله الاحمد مخصصا للاستعمالات التعليمية والثقافية والترفيهية والتجارية ونشاط الفندق.



ثانيا: اعتماد استحداث وتنفيذ جسور مشاة تربط بين قطع اراضي المشروع المنفصلة بحيث يكون هناك جسر يربط القطعة «أ» و«ب» وجسر آخر يربط القطعة «ب» و«جـ» وتكون جسورا لخدمة العامة ويكون مستثمر المشروع مسؤولا عن تنفيذها وتشغيلها وصيانتها.



واعتماد المساحات البنائية للمشروع كالتالي:



مساحة الأرض:



ـ القطعة «أ» 29526م2.



ـ القطعة «ب» 22872م2.



ـ القطعة «جـ» 4700م2.



مساحة البناء:



ـ القطعة «أ» 110911.000م2.



ـ القطعة «ب» 67420.000م2.



ـ القطعة «جـ» 26810.000م2.



والنسب التأجيرية كالتالي:



المساحة التأجيرية (م2):



ـ القطعة «أ» والقطعة «ب» 134399م2.



ـ القطعة «جـ» لا يوجد.



النسب التأجيرية (%)



ـ القطعة «أ» والقطعة «ب» 75.364م2.



ـ القطعة «جـ» لا يوجد.



ثالثا: اعتماد مكونات المشروع كالتالي:



٭ قطعة «أ» تتضمن مبنى واحدا يتألف من 40 دورا بمساحة بنائية قدرها 110911.000م2 تشمل 3 سراديب تحت الارض لمواقف السيارات، 14 دورا من الدور الارضي حتى الدور الثالث عشر تحتوي على مساحات تأجيرية للأنشطة الثقافية والترفيهية والتعليمية والتجارية، و26 دورا من الدور الرابع عشر حتى الدور الاربعين تستخدم لنشاط فندق يتخللها دور واحد للخدمات.



٭ قطعة «ب» تتضمن مبنى واحدا يتألف من 11 دورا بمساحة بنائية قدرها 67420.000م2 وتشمل 3 سراديب تحت الأرض لموقف السيارات، و11 دورا من الارضي حتى الدور العاشر تحتوي على مساحات تأجيرية للأنشطة الثقافية والترفيهية والتعليمية والتجارية يعلوها سطح يتضمن مساحات للتنزه ومسطحات خضراء وألعابا مجانية للاطفال.



٭ قطعة «جـ» تتضمن مبنى واحدا مواقف عامة للسيارات يتألف من 6 أدوار بمساحة بنائية قدرها 26810.000م2 وتشمل 3 سراديب تحت الارض لمواقف السيارات، و6 أدوار من الدور الارضي حتى الدور الخامس فوق الارض لمواقف السيارات لخدمة المنطقة المحيطة بالمشروع يعلوها سطح يستخدم حديقة مجانية للتزلج.



٭ الأنشطة الثقافية والترفيهية والتعليمية للقطعتين «أ» و«ب».



٭ النشاط لعدد 25 دورا ضمن القطعة «أ» فقط هو فندق لا يقل عن تصنيف 4 نجوم



٭ الأنشطة التجارية (محلات البيع بالتجزئة والمطاعم) للقطعتين «أ» و«ب».



٭ الأنشطة ضمن القطعة «جـ»:



ـ مواقف سيارات عامة لخدمة المشروع والمنطقة المحيطة به.



ـ حديقة تزلج مجانية Skate Borad Park.



خامسا: ان تستخدم المساحة التأجيرية للمشروع وقدرها 134399م2 وتشكل نسبة (75.364%) من كامل مساحة البناء للقطعتين (أ وب) كالتالي:



٭ مساحات للأنشطة التجارية (محلات البيع بالتجزئة والمطاعم وما في حكمها) لا تزيد على 60% من كامل المساحة التأجيرية للمشروع اي لا تزيد على 80639.40م2.



٭ مساحات للانشطة التعليمية والثقافية والترفيهية لا تقل عن 40% من كامل المساحة التأجيرية للمشروع اي لا تقل عن 53759.60م2.



سادسا: الموافقة على اضافة مساحة تأجيرية وقدرها 1124م2 وتشكل تقريبا (0.636%) من كامل مساحة البناء للمنطقتين «أ» و«ب» تخصص لتغطية الاحتياجات المستقبلية للانشطة ذات المردود المالي التي تخدم رواد المشروع بشرط ألا تتعارض مع الغرض الاساسي له وبيانها للتالي:



٭ المعارض والفعاليات الموسمية والآلات الخدمية والتجارية ذات المردود المالي (مكائن وزارة الداخلية ومكائن صرف النقود وغيرها من الانشطة المشابهة).





