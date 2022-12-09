

باهي أحمد



أكد رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية م.محمد السقاف استعداد الشركة لتدشين النسخة الأولى من فعاليات «ونتر وندرلاند الكويت» يوم الأحد المقبل، والذي يأتي بعد توجيهات القيادة السياسية في الإسراع بإنجاز المشاريع التنموية والترفيهية التي تعود بالمنفعة على الكويت وأبناء الوطن وايضا ضمن حرص لجنة المشروعات التنموية الكبرى برئاسة الشيخ طلال الخالد والتي كلفت بدورها وزير المالية بتوفير مرفق ترفيهي بالسرعة الممكنة ليكون جاهزا في شتاء 2022.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالإعلان عن انطلاق فعاليات «ونتر وندرلاند الكويت» والذي عقد في موقع المشروع بحديقة الشعب الترفيهية، وحضره ممثلو الجهات المنظمة للفعالية والشركات الراعية.



من جانبها قالت نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة المشروعات السياحية عالية الحميضي إن «ونتر وندرلاند الكويت» هو نتيجة العمل المثمر الذي قام به الفريق المكلف من وزارة المالية، حيث قام الفريق خلال فترة وجيزة بدأت منذ 23 سبتمبر 2022 في إيجاد أفضل السبل لإنشاء مرفق ترفيهي والاستعانة بشركة عالمية متخصصة بالترفيه لإطلاق النسخة الأولى من هذا المشروع.



أكثر من 20 لعبة مذهلة ومتنوعة جاءت من أرجاء أوروبا



قال جون لوري الرئيس التنفيذي للعمليات من شركة «إيفانت باي ساينشور» المشغل العالمي: لقد قمنا بتوريد وتزويد أكثر من 20 لعبة مذهلة ومتنوعة من أرجاء أوروبا، بما في ذلك القطار الأفعواني «وايلد ماوس» (Wild Mouse) ولعبة «جنغل ريفر لوغ فلوم» (Jungle River Log Flume) من هولندا، وذلك تمهيدا لتدشين حدث ترفيهي متميز يحتوي على تجارب مبهجة لجميع أفراد الأسرة.



وأضاف: يتمتع فريقنا بخبرة عملية شملت عددا من المشاريع الضخمة والناجحة حول العالم، بما في ذلك العمل في منتجع «القرية العالمية» الترفيهي في دبي، و«وورلد كارنيفال» في هونغ كونغ، و«كريسماس وييل» في باريس وعجلة المرصد (observation wheel) في منتجع «ونتر وندرلاند» الترفيهي الافتتاحي الكائن في هايد بارك بلندن.



وتابع بالقول: لقد كان أمرا فائق الروعة أن سنحت لنا الفرصة الآن لجلب خبرتنا العملية إلى الكويت، وأن أكون هنا شخصيا لأتولى الإشراف على عمليات تركيب وسلامة الألعاب والمعدات، ولقد استمتع فريقنا بالعمل في جزء مختلف من العالم وبالانغماس في الثقافة الكويتية.



وختم قائلا: نحن متلهفون لرؤية الزوار وهم يستمتعون وينشئون ذكريات خاصة مع أسرهم وأقاربهم وأصدقائهم، لقد كان العمل مع فريق «ونتر وندرلاند» رائعا، ونحن نتطلع إلى تطوير علاقتنا خلال السنوات المقبلة لنواصل بناء منتجع «ونتر وندرلاند» ونحوله إلى واحد من أفضل المنتجعات الترفيهية على مستوى المنطقة.



100 فرصة تجارية حصرية للشركات المحلية



وأوضح مستشار وزير المالية فاضل محمود الدوسري أن هذا المشروع السياحي المميز سيعود بالفائدة على الدولة والمواطنين وأن هذا المشروع الترفيهي سيكون حجر الاساس للتعاقد مع شركات عالمية والدخول في شراكات استراتيجية لتطوير قطاع السياحة في الكويت، وانه قد جرى اختيار موقع حديقة الشعب لتنفيذ «ونتر وندرلاند الكويت»، مبينا ان حديقة الشعب تعتبر الموقع الأكثر جاهزية لاحتضان هذه الفعالية.



وذكرت مستشارة وزير المالية نورة القبندي أن هذا المشروع يمتاز بالهوية الوطنية من خلال توفير ما يقارب 100 فرصة تجارية حصرية للشركات المحلية، خاصة العلامات التجارية الكويتية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث إن المشروع مشغل من خلال الطاقات الشبابية الكويتية بالتعاون مع الشركة العالمية.



وأضافت م. فاطمة الصقعبي أن المشروع ينفذ بطريقة المسار السريع بالتعاون بين شركة المشروعات السياحية والجهات المختصة، وعند الانتهاء منه سيكون سابقة في تنفيذ المشاريع الترفيهية بمدة إنجاز تقل عن 60 يوما، وهذا دليل على التوجه الجاد في الاعتناء بقطاع الترفيه.



وأشاد م. بدر المحمد بدعم كل أجهزة الدولة وتعاونها في تسخير جميع طاقاتها للمساعدة، وشكر جهودهم المخلصة التي بذلوها في أداء مهامهم ومسؤولياتهم بتسريع وتيرة إنجاز هذا المشروع الحيوي الذي يخدم قطاع الترفيه والمشاريع التنموية في الكويت.



حلم الترفيه أصبح واقعاً



قال خالد صلاح الساير المدير الشريك في لوكل فليفر المشغل المحلي لـ «ونتر وندرلاند الكويت» إن حلم الترفيه أصبح واقعا اليوم وذلك بسواعد أبناء وشباب الكويت بدعم ومباركة القيادة السياسية المؤمنة بالطاقات الوطنية، مؤكدا أن هناك ترقبا كبيرا من الجميع سواء مواطنون أو مقيمون لافتتاح واحد من أهم المشاريع الترفيهية في البلاد.



وأضاف: لدى أهل الكويت من مواطنين ومقيمين لهفة واشتياق كبير لهذا النوع من المشاريع والذي تم إنجازه بطاقات وكوادر وطنية، حيث قمنا كمشغل محلي لهذا المشروع بالبحث عن أصحاب الطاقات الشبابية الوطنية ممن لديهم مشاريع وطنية تخدم هذا المشروع، وبالتالي تم خلق نوع من الشراكة معهم حتى يكون النجاح الاكبر بأيد وسواعد وطنية خالصة هدفها السامي هو خدمة أهل الكويت.



وأكد أن هذا المشروع السياحي المميز سيعود بالفائدة على الدولة والمواطنين، خصوصا في ظل الفعاليات المتنوعة التي ستجذب الكثيرين التي تضم أحداثا رياضية وأيضا عروضا موسيقية ومسرحية الى جانب ألعاب ضخمة ومتنوعة وكذلك عروض الخدع البصرية ومطاعم متنوعة.



أسعار التذاكر



أعلنت «ونتر وندرلاند الكويت» عن أسعار تذاكر الدخول إلى فعاليتها، حيث سيتمتع الأطفال حتى سن الرابعة بدخول مجاني، أما سعر التذكرة للأعمار من 5 سنوات فما فوق فهي 5 دنانير للفرد، ونوهت بانه سيسمح بشراء 10 تذاكر لكل شخص في اليوم كحد أقصى.



«بيتك» الراعي الرسمي والشريك الإستراتيجي



شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك»، في حفل الإعلان عن افتتاح مشروع ونتر وندرلاند الكويت، حيث قال نائب المدير العام للعلاقات العامة والإعلام للمجموعة في «بيتك» يوسف الرويح عن رعاية البنك: يسعدنا في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، أن نكون الراعي الرسمي والشريك الاستراتيجي لمشروع ونتر وندرلاند الكويت، وهو أحد اهم المشاريع الاستراتيجية التي جرى تنفيذها تحت اشراف وزارة المالية وشركة المشروعات السياحية الكويتية.



إن تواجد «بيتك» في هذا الحدث الكبير يؤكد مكانته الرائدة في المسؤولية الاجتماعية والتنمية الشاملة، حيث من خلال رعاية هذا المشروع الرئيسية والحصرية يكون «بيتك» داعما للمبادرات التي تهم المجتمع وداعما للمشاريع الكويتية الصغيرة المشاركة في الحدث بما يتماشى مع استراتيجية «بيتك» في دعم المشاريع الشبابية الكويتية.



وأضاف: كنا السباقين في المساهمة في دعم مشروع ونتر وندرلاند الكويت، وهذا يعكس التزام «بيتك» تجاه المجتمع وحرصه على التواجد في المبادرات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة انطلاقا من مكانته المرموقة كواحد من أكبر جهات القطاع الخاص في الكويت.



ويسعدنا أن نعلن أيضا أن «بيتك» وانطلاقا من ريادته المصرفية وتميزه في تعزيز تجربة العملاء والجمهور، سيقوم بتزويد المشروع الذي يعتبر وجهة لجميع أفراد العائلة من مختلف الأعمار، ويقع على مساحة مئة الف متر مربع، بأجهزة الصرف الآلي، ونقاط البيع عبر الأجهزة والقنوات الإلكترونية، مع ربط المشاريع الصغيرة الكويتية المشاركة بإدارة الخدمات المصرفية للشركات لدى «بيتك» وفتح قناة تواصل جديدة مع فئة الشباب في مكان حيوي يخدم استراتيجية البنك بدعم وتقديم افضل الخدمات للشباب الكويتي.



وفي الختام، أود أن أثمن جهود وزارة المالية وشركة المشروعات السياحية، وكافة القائمين على مشروع ونتر وندرلاند الكويت الذي أنجز في وقت قياسي، متمنيا دوام التقدم والازدهار لبلدنا الحبيبة الكويت، والتوفيق للجميع.



«زين».. مفاجآت وفعاليات



أعلنت شركة زين الكويت عن تقديم رعايتها للفعالية، حيث قال الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في «زين» وليد الخشتي: سعيد جدا اليوم بالتواجد معكم للإعلان عن رعاية زين الرسمية لفعالية «ونتر وندرلاند الكويت»، أكبر مشروع ترفيهي متكامل من نوعه في البلاد خلال موسم الشتاء، وذلك بالتعاون مع زملائنا في شركة المشروعات السياحية.



وأضاف: تعوّد المجتمع الكويتي على رؤية زين دائما في أكبر الفعاليات الاجتماعية والترفيهية التي تستضيفها البلاد عاما بعد عام، لنضيف إليها بصمتنا الخاصة، ونعكس من خلالها قيم علامتنا التجارية «زين عالم جميل»، ونشارك فيها جميع أطياف المجتمع الفرحة والبهجة.



وتابع: لقد لمسنا اهتماما بالغا من قبل القطاع العام لإنجاح هذا المشروع الترفيهي الحيوي في فترة زمنية قياسية، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وحرصنا على مد جسور التعاون فيما بيننا لنثبت الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص الكويتي في دعم مختلف المشاريع التنموية بالدولة.



وبين الخشتي أن للقطاع الخاص دورا كبيرا ومهماً في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتطوير الحركة السياحية في الدولة، وقد حرصنا أشد الحرص على أن نكون جزءا من قصة نجاح هذا المشروع الضخم، خاصة أنه يقع في الموقع القديم لحديقة الشعب الترفيهية التي لطالما رسمت الفرحة والبهجة على وجوه الأطفال والعائلات والشباب على مر الأجيال، وصنعت الذكريات الأجمل، ولديها مكانة خاصة في قلوب الكويتيين.



وأضاف: من المثلج للصدر أن نرى مثل هذه المشاريع الكبيرة وقد بنيت بسواعد أبناء الكويت، ابتداء من المشغل للمشروع إلى الجهات المشاركة والمطاعم والمقاهي والرعاة والمتطوعين ومقدمي الدعم اللوجستي وغيرها، مع الحرص على إضافة الطابع العالمي من خلال الألعاب العالمية التي تتسم بأعلى درجات الجودة والأمان والسلامة.



واختتم الخشتي قائلا: كما تعودتم منا، سنتواجد في «ونتر وندرلاند» على طريقتنا الخاصة طوال الأشهر الأربعة، ولدينا العديد من المفاجآت والفعاليات المميزة التي أعددناها خصيصا للجمهور، والتي سنكشف عنها قريبا، ونتمنى كل التوفيق لزملائنا في اللجنة المنظمة، ونراكم على خير قريبا لنستمتع معا بأجمل الأوقات.