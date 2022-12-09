أسامة دياب



أشاد مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية السفير سامي الحمد بالعلاقات الكويتية ـ النيبالية والتي وصفها بالقوية والمتينة، لافتا إلى حرص القيادة السياسية في البلدين على تطويرها بمختلف مجالات التعاون.



جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش مشاركته في الحفل الذي أقامته سفارة نيبال لدى الكويت بمناسبة مرور 50 عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، مساء امس الأول في فندق كوستا ديل سول.



وقال الحمد: نحتفل بمرور 50 عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية بين الكويت ونيبال، مشيرا الى وجود عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تسير العلاقات، لافتا إلى أن الجالية النيبالية تساهم في تنمية البلاد.



بدوره، أكد سفير نيبال لدى البلاد دورجا براساد بهانداري على تطور العلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية، لافتا إلى بعض المشاريع الكبرى في نيبال التي يمولها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية من خلال قروض ميسرة منذ إقامة العلاقات الديبلوماسية.



وبين السفير بهانداري ان المشاريع تركز بشكل أساسي على الطاقة والزراعة، لافتا الى أن الكويت ظلت وجهة مهمة للعمال النيباليين، مشيرا إلى أن ابناء بلاده الذين يعملون في الكويت يساهمون بشكل كبير في دعم اقتصادها ويساعدون في تعزيز علاقات الصداقة على المستوى الشعبي، لافتا الى تبادل الزيارات بين البلدين، والتفاعلات المنظمة على المستوى السياسي وفي الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الدعم في الأوقات الصعبة.



وأشار إلى التطور الجديد في مجال الربط الجوي بين نيبال والكويت في 2022، لافتا الى ان مدينتين مهمتين في نيبال متصلتان بمدينة الكويت برحلات مباشرة تديرها ثلاث شركات طيران مختلفة، حيث بدأت «الجزيرة» رحلات مباشرة من مطار الكويت الدولي إلى مطار غوتام بوذا الدولي، وبهايراهوا النيبالية في مايو 2022، بينما بدأت شركة الخطوط الجوية النيبالية «هيمالايا إيرلاينز» رحلة مباشرة بين كاتماندو والكويت منذ يوليو الماضي.



وذكر أن الخطوط الجوية الكويتية بدأت أيضا رحلاتها المباشرة بين الكويت وكاتماندو منذ الشهر الماضي، مبينا أن التطورات الجديدة في قطاع الطيران المدني ستساهم بشكل أكبر في تعزيز العلاقات في مجال التجارة والسفر والسياحة بين البلدين.