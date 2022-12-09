مفرح الشمري



بعد ان استعان بها بدلا من الإعلامي بركات الوقيان وصورت عدد حلقاته، اعتذرت الفنانة هيا عبدالسلام من قطاع التلفزيون عن عدم استمراريتها في تقديم برنامج «أسفرت» الذي يبث كل جمعة على شاشة تلفزيون الكويت.



وجاء اعتذار هيا بمنزلة الصدمة لأسرة البرنامج الذين سيبحثون عن مذيع او شخصية مؤثرة من خارج وزارة الإعلام لتقديم باقي حلقات هذا البرنامج وذلك بعد عرض الحلقات التي صورتها هيا على الشاشة!



وأكدت مصادر لـ «الأنباء» ان اعتذار الفنانة هيا عبدالسلام جاء على حسب طلبها لأنها موقعة على عقد مع جهة إعلامية أخرى، الأمر الذي استغربته المصادر انه كيف قطاع التلفزيون يستعين بها لتقديم برنامج بعد اعتذار الإعلامي بركات الوقيان وهي تمتلك عقدا مع جهة إعلامية خاصة؟!



يذكر أن برنامج «أسفرت» من إعداد محسن العلوي وإخراج جابر الحربي، واستضاف في انطلاقته الأولى عددا من النجوم مثل الفنانة القديرة سعاد عبدالله والمطرب القدير عبدالله الرويشد وآخرين.



فلاش قديم



من جانب آخر، استغرب عدد من المتابعين لشاشة تلفزيون الكويت إعادة فلاش وطني قديم تم تصويره منذ عام لعدد من الفنانين والإعلاميين يهنئون به دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة يومها الوطني الـ 51، حيث تمنوا تصوير فلاش جديد لهذه المناسبة لأن «لوك» بعض المذيعات المشاركات في هذا الفلاش قد تغير كثيرا خصوصا ان لديهن برامج تلفزيونية يعملن بها حاليا ..!