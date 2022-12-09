

لا يوجد حديث لمتابعي «نتفليكس» حول العالم الآن سوى مسلسل الرعب الكوميدي الجديد «Wednesday»، وهو أحد أحدث إصدارات المنصة والذي تم طرحه 23 نوفمبر الماضي، ويتكون من 8 حلقات فقط، من إخراج تيم برينون الذي يعمل فيه أيضا كمنتج تنفيذي، وتأليف ألفريد جورج لمبتكر الشخصيات «تشالز آدامز».



تدور قصة العمل حول شخصية الفتاة «وينزداي آدمز» التي تقوم بدورها الممثلة جينا أورتياج، وهي فتاة شابة غريبة الأطوار ومهووسة بالموت، وإحدى الشخصيات الرئيسية لعائلة «آدامز»، وحياتها الشخصية عندما تنضم كطالبة إلى أكاديمية «نيفرمور» وهي مدرسة، حيث يتمتع الأطفال الخارقون «المنبوذون» بفرصة التعلم وإتقان قدراتهم، ومن خلالها تتمكن «وينزداي» من تحسين مهاراتها النفسية والروحية، والتعامل مع طلاب آخرين في أثناء مشاركتهم في أنشطة مدرسية خارقة للطبيعة، حيث تتمكن من تسخيرها في محاولة لإيقاف موجة القتل الوحشية وحل لغز جريمة قتل تورط فيها والداها في الماضي.

ويتزامن كل ذلك مع رحلة داخلية لـ «وينزداي» تستكشف فيها أمورا مختلفة عن نفسها، ويشارك في المسلسل عدد من الممثلين الرائعين، منهم كريستينا ريتشي، كاثرين زيتا، وجويندولين كريستي.



وقد حظي «Wednesday» بإشادة النقاد والجمهور على حد سواء، كما أنه حصل على أعلى التقييمات عبر مواقع عريقة على الإنترنت.