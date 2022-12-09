تبحث الشرطة الإسبانية عن 14 مهاجرا فروا بعد أن هبطت طائرتهم اضطراريا في مطار برشلونة الأربعاء في أعقاب حالة طبية طارئة يعتقد أنها مفتعلة، وفق ما أعلنت السلطات.



وحاول نحو 30 شخصا «الهرب» من رحلة لشركة بيغاسوس من الدار البيضاء إلى اسطنبول بعد هبوط الطائرة اضطراريا ليل الثلاثاء (الأربعاء) في مطار إل برات في برشلونة.



طلبت الطائرة فجرا تمكينها من الهبوط بشكل عاجل لأن امرأة على متنها على وشك الولادة، وفق ما أوضح مصدر من شرطة كاتالونيا.



وأضاف المصدر أنه بعد هبوط الطائرة جاءت سيارة إسعاف وثلاث دوريات للشرطة لإجلاء المرأة الحامل، لكن مجموعة من 27 شخصا «غادرت الطائرة وحاولوا الفرار».



وعاد خمسة منهم من تلقاء أنفسهم إلى الطائرة وأوقف تسعة آخرون بينهم المرأة الحامل.



وأظهر فحص في المستشفى أن الأخيرة «لم تكن على وشك الولادة، لذلك تم التحفظ عليها بتهمة الإخلال بالنظام العام»، وفق المصدر نفسه.



وتبحث الشرطة عن 14 شخصا آخر تمكنوا من الفرار في الحادثة الثانية من نوعها في إسبانيا خلال نحو عام.



ففي 5 نوفمبر 2021، اضطرت طائرة أخرى على نفس المسار للهبوط في جزيرة مايوركا الإسبانية عندما دخل راكب قيل إنه مصاب بالسكري في غيبوبة، وأثناء إجلائه من الطائرة مع مرافق له، فر 21 شخصا.



عندما وصل إلى المستشفى وجده الأطباء في صحة جيدة، لكن مرافقه هرب. وفشلت الشرطة في القبض على جميع الفارين ومعظمهم مغاربة، وأوقفت 12 منهم فقط.