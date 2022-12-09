يقدم البنك الأهلي المتحد لعملائه خدمة «آبل باي» Apple Pay، وسيلة الدفع ذات المستوى العالي من الأمان والخصوصية، التي تتيح للعملاء إتمام معاملاتهم دون الحاجة لتمرير البطاقة للبائع أو لمس الأزرار أو تبادل الأوراق النقدية، وذلك باستخدام الإمكانيات الهائلة لجهاز آيفون لحماية المعاملات.



وباستطاعة عملاء البنك الأهلي المتحد استخدام خدمة «Apple Pay» على الآيفون أو ساعة آبل لتنفيذ معاملة دفع لا تلامسية بسهولة كبيرة جدا حيث يستوجب منهم فقط وضع آيفون أو ساعة آبل بالقرب من جهاز الدفع لإتمام المعاملة، وتجري الخدمة بعملية المصادقة باستخدام خاصية Face ID أو Touch ID أو عبر رمز الدخول للجهاز أو إدخال رمز أمان مؤقت لمرة واحدة ما يضمن تجربة دفع آمنة للمستخدم.

ويمكن استخدام «Apple Pay» لتسديد قيمة المشتريات في محلات البقالة والصيدليات ومحلات تأجير السيارات إلى جانب المطاعم والمقاهي والجمعيات التعاونية ومحلات بيع التجزئة وما إلى ذلك.

وبإمكان العملاء إجراء معاملات دفع سريعة عبر «Apple Pay» باستخدام أجهزة آيفون وآيباد وماك، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني أو عبر متصفح سفاري، دون أي حاجة لإنشاء حسابات أو تقديم معلومات التوصيل وعنوان استلام الفاتورة.

وتسهل الخدمة دفع قيمة خدمات توصيل المواد الغذائية ووجبات المطاعم، وكذلك قيمة مشتريات «الأونلاين» وخدمات المواصلات ومواقف السيارات وغيرها المزيد. وسيتمكن مستخدمو الخدمة أيضا من إتمام عملية الدفع باستخدام ساعات آبل الخاصة بهم.



ومن السهل جدا إعداد خدمة «Apple Pay»، حيث يمكن لمستخدمي أجهزة آيفون فتح تطبيق «Wallet» واختيار الرمز «+» لمتابعة خطوات إضافة البطاقات الائتمانية أو بطاقات الدفع المسبق الصادرة من البنك الأهلي المتحد.

وعند إضافة إحدى هذه البطاقات بنجاح إلى جهاز آيفون أو ساعة آبل أو جهاز الآيباد أو ماك، سيتمكن العملاء من بدء استخدام خدمة «Apple Pay» بشكل مباشر من جهازهم الذكي، وسيتتابع حصولهم على جميع المكافآت والمزايا التي تقدمها بطاقات البنك الأهلي المتحد.