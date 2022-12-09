قام رئيس اتحاد الكرة عبدالله الشاهين، والوفد المرافق له، نائب رئيس الاتحاد للشؤون الإدارية والفنية هايف المطيري، ونائب الرئيس للشؤون المالية أحمد عقلة، ومدير المنتخبات الوطنية سعود المجمد، ورئيس إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالاتحاد سطام السهلي بزيارة ستادي الميناء والبصرة صباح أمس. وكان في استقبال الوفد، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، الذي رحب بالوفد، متمنيا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني العراق. وأطلع الشاهين والوفد المرافق له على الستادين اللذين سيستضيفان منافسات بطولة «خليجي 25»، المقررة إقامتها خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل.



وأكد الشاهين خلال الزيارة دعمه ومساندته للاتحاد العراقي من أجل نجاح بطولة «خليجي 25»، مشيدا بإمكانات ستادي الميناء والبصرة.



وأشاد الشاهين بحفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، مشددا على أن الاتحاد العراقي يبذل جهود مضاعفة بشأن تنظيم البطولة، من أجل تنظيم يلقى تقدير وإشادة وفود المنتخبات الخليجية.



وشدد الشاهين على أن الجماهير الخليجية التي ستحضر منافسات البطولة، ستحظى باهتمام منقطع النظير من قبل اللجنة المنظمة.



هذا، ويلتقي منتخبنا الوطني وشقيقه العراقي وديا يوم 30 الجاري، في افتتاح ستاد الميناء الدولي، وذلك بدعوة من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم.