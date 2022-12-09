فاز الفيلم الكويتي - شيباني هني - للمخرج زياد الحسيني في الحفل الختامي لمهرجان البحر الاحمر السينمائي في دورته الثانية واستقبل بحفاوه كبيرة من قبل الجمهور السعودي خلال العروض التي قدم بها الفيلم المليء بأجواء المغامرة والحرفية السينمائية العالية المستوى وهو من تأليف واخراج زياد الحسيني وبطولة حمد العماني ويعقوب عبدالله وروان المهدي وفيصل العميري وعبدالله بهمن والنجم البوليودي جافيد جافري والنجم الاميركي رون بيرلمان.



وشارك في انتاجه زياد الحسيني وعبدالعزيز الياقوت وحمزة جمجوم ومشاري المطوع ومنصة - فو - .

وفي تصريح خاص عبر المخرج زياد الحسيني عن سعادته الغامرة بالفوز بجائزة الجمهور في مهرجان البحر الاحمر ترسيخا لهذا التعاون الانتاجي الكويتي - السعودي المشترك .



كما اشار الحسيني الى ان الفيلم سيجد طريقه لعدد من المهرجانات الدولية في غضون الاسابيع المقبلة.



كما دعا لتطوير صيغ التعاون الفني المشترك بين الكويت والمملكة العربية السعودية من اجل حراك وصناعة سينمائية خليجية مشتركة.