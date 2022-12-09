د. الشطي : مشروع انساني يحيي الاخوة الايمانية ويفتح الباب امام المحسنين لشكر الله على نعمه

اعلن رئيس مجلس ادارة جمعية المنابر القرآنية د. محمد الشطي اطلاق الجمعية لمشروعها الخيري والانساني ( دفء الشتاء ) الذي تقيمه الجمعية مع بداية الشتاء من كل عام مشيرا ان المشروع سينفذ في مناطق تواجد اللاجئين في الشمال السوري وبعض المحافظات اليمنية منها مدن ابين وعدن ولحج .

واوضح د. الشطي في تصريح صحفي ان المشروع بات من الضرورات الانسانية نظراً لما يعانيه اخوة لنا في الدين والانسانية مع دخول موسم الشتاء من كل عام، فلا يجدون أغطية تقيهم زمهرير البرد ولا خيام تؤيهم بل ويفتقدون للمواد الغذائية الاساسية وقد شاهدنا بعضهم يلتحفون السماء ويفترشون الارض فيتجمد منهم بعض الأطفال ويموتون من شدة البرد .



وقال : ولذلك سعت جمعية المنابر القرآنية لإطلاق حملة دفء الشتاء لإغاثة إخواننا في اليمن وكذلك اللاجئين السوريين حيث تتضمن الحملة توفير المواد اللاَّزمة من الخيام والغذاء والكساء والدواء ومواد التدفئة لاكثر من 2000 اسرة في اليمن و5000 اسرة في الشمال السوري بهدف : التخفيف من معاناة هذه الاسر واطفالها من برد الشتاء وتأمين المستلزمات الغذائية والدوائية وتوفير الملابس المناسبة والخيام لحمايتهم من العواصف الثلجية التي تضرب مناطقهم في كل عام .



بالاضافة الى انقاذ هذه الارواح من التهلكة والتي عادة ما تحاصرهم الامطار والثلوج في كل عام وكذلك ادخال السرور الى قلوبهم واشعارهم بواجب الاخوة التي توجب الفزعة على القادرين واحياء روح الاخوة بين الشعوب المسلمة .

ودعا د. الشطي جموع اهل الخير من المحسنين والمتبرعين بالتفاعل مع الحملة لاداء شكر الله على نعمه واحسانه، وقال : وها نحن نضع

بين أيديكم هذا المشروع يا أصحاب الأيادي البيضاء والقلوب الرحيمةلتهيئة الأجواء الدافئة التي تتناسب والعيشة الكريمة لأخوانكم من أبناء المسلمين، وإحياء مبدأ الشعور بالآخرين، وإدخال السرور على الأسر المسلمة الفقيرة عن طريق شراء البطاطين وأجهزة التدفئة والخيام والجواكت الصوف وتوصيلها للمستحقين من خلال صدقات وتبرعات المحسنين من أهل الكويت.