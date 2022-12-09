من المحتمل أن يتم تخفيف معايير قتل الذئاب في سويسرا قريبا ،بعد تصويت في مجلس النواب

ورغم أن الذئب من الأنواع المحمية في سويسرا، إلا أنه يمكن إطلاق النار على الحيوانات التي تبين أنها قتلت رأس ماشية أو تم تصنيفها باعتبارها خطرة، بعد الحصول على تصريح.

ومن الآن فصاعدا، ستكون الولايات السويسرية قادرة على السماح بـ "إجراءات وقائية" بين الأول من أيلول/ سبتمبر و 31 كانون الأول/ ديسمبر.

ويعني هذا أنه سيتم السماح بقتل الذئاب من باب الوقاية، حتى إن لم يثبت دليل على تسببها في أضرار، لكن ببساطة لتحديدها كخطر.

ورغم ذلك يشترط أن يتم قتل الذئاب إذا لم يكن هناك وسيلة أفضل لحماية الماشية.