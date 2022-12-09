أظهرت دراسة طبية بريطانية حديثة إمكانية تحسين مشاكل الذاكرة قصيرة المدى بإستخدام العلاج بأشعة الليزر .

وتثبت الدراسة الحالية أن العلاج بضوء أشعة الليزر فعال فى تحسين الذاكرة قصيرة المدى ، فى إطار النتائج المتوصل إليها.. ونشرت فى عدد ديسمبر من مجلة " ScienceAdvances".

وأفاد الباحثون فى جامعة "برمنجهام" فى المملكة المتحدة بالتعاون مع الباحثين فى جامعة "بكين" فى الصين ، أن العلاج ، غير الجراحي ، يمكن أن يحسن الذاكرة قصيرة المدى أو العاملة لدى الأشخاص بنسبة تصل إلى 25٪ .. يتم تطبيق العلاج ، المسمى بالتعديل الضوئي عبر الجمجمة (tPBM) ، على منطقة من الدماغ تُعرف بإسم قشرة الفص الجبهي الأيمن.

وهذا المجال معترف به على نطاق واسع على أنه مهم للذاكرة العاملة. أظهر الفريق في تجربتهم كيف تحسنت الذاكرة العاملة بين المشاركين في البحث بعد عدة دقائق من العلاج. كما تمكنوا من تتبع التغيرات في نشاط الدماغ باستخدام مراقبة مخطط كهربية الدماغ (EEG) أثناء العلاج و الإختبار .

أظهرت الدراسات السابقة أن العلاج بأشعة الليزر سيحسن الذاكرة العاملة لدى الفئران ، وقد أظهرت الدراسات البشرية أن علاج بواسطة التعديل الضوئي عبر الجمجمة ( tPBM ) يمكن أن يحسن الدقة ويسرع وقت رد الفعل ويحسن الوظائف عالية الترتيب مثل الإنتباه والعاطفة .. ومع ذلك ، فهذه هي الدراسة الأولى التي تؤكد وجود صلة بين علاج بواسطة التعديل الضوئي عبر الجمجمة ( tPBM ) و الذاكرة العاملة لدى البشر.

وقال الدكتور "دونجوى لى" ، الباحث فى "مركز صحة الدماغ " فى جامعة " برمنجهام" يمكن للأشخاص الذين يعانون من حالات مثل إضطراب نقص الإنتباه وفرط النشاط ( ADHD ) أو غيرها من الحالات المرتبطة بالإنتباه أن يستفيدوا من هذا النوع من العلاج ، وهو علاج آمن وبسيط وغير جراحي ، دون أي آثار جانبية .

أجرى الباحثون في جامعة بكين للمعلمين تجارب على 90 مشاركًا من الذكور والإناث تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عامًا .. وعولج المشاركون بأشعة الليزر على قشرة الفص الجبهي الأيمن بأطوال موجية تبلغ 1064 نانومتر ، بينما عولج الآخرون بطول موجي أقصر ، أو تم تسليم العلاج إلى قشرة الفص الجبهي الأيسر .. تمت معالجة كل مشارك أيضًا باستخدام علاج بواسطة التعديل الضوئي عبر الجمجمة ( tPBM ) زائف أو غير نشط لاستبعاد تأثير الدواء الوهمي .. بعد معالجة بواسطة التعديل الضوئي عبر الجمجمة ( tPBM ) لأكثر من 12 دقيقة ، طُلب من المشاركين تذكر اتجاهات أو ألوان مجموعة من العناصر المعروضة على الشاشة.

وأظهر المشاركون الذين عولجوا بأشعة الليزر على قشرة الفص الجبهي الأيمن عند 1064 نانومتر تحسنًا واضحًا في الذاكرة مقارنة بأولئك الذين تلقوا العلاجات الأخرى .. بينما كان المشاركون الذين تلقوا اختلافات علاجية أخرى على وشك تذكر ما بين ثلاثة وأربعة من كائنات الاختبار ، كان أولئك الذين تلقوا العلاج المستهدف قادرين على تذكر ما بين أربعة وخمسة أشياء .. فقد تم تحليل البيانات ، بما في ذلك من رصد مخطط كهربية الدماغ (EEG) أثناء التجربة في جامعة برمنغهام وأظهرت تغييرات في نشاط الدماغ والتي تنبأت أيضًا بالتحسينات في أداء الذاكرة.

ولا يعرف الباحثون حتى الآن على وجه التحديد لماذا ينتج عن العلاج تأثيرات إيجابية على الذاكرة العاملة ، ولا إلى متى ستستمر التأثيرات. تم التخطيط لمزيد من البحث للتحقيق في هذه الجوانب .. وقال البروفيسور " أولى جنسن" ، في مركز صحة الدماغ البشري ، "نحن بحاجة إلى مزيد من البحث لفهم بالضبط سبب تأثير علاج بواسطة التعديل الضوئي عبر الجمجمة ( tPBM ) الإيجابي ، ولكن من الممكن أن يحفز الضوء الخلايا النجمية - المولدات الكهربائية - في الخلايا العصبية داخل قشرة الفص الجبهي ، وهذا له تأثير إيجابي على كفاءة الخلايا .. كما سنبحث أيضًا في المدة التي قد تستمر فيها التأثيرات. ومن الواضح أنه إذا كانت هذه التجارب ستؤدي إلى تدخل سريري ، فسنحتاج إلى رؤية فوائد طويلة الأمد".