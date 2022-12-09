

القاهرة - ناهد إمام



أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن هناك صفحات مزورة، وحسابات مزيفة بمواقع التواصل الاجتماعي يديرها أعداء الوطن من الخارج، زاعمين أنها منسوبة لجهات حكومية مصرية، في محاولات بائسة لترويج أكاذيبهم، وإضفاء المصداقية عليها، في إطار الحملة العدائية ضد مصر التي تستهدف بث حالة من الإحباط بين المصريين.



وأوضح المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن هذه الصفحات الوهمية والحسابات المزيفة بمواقع التواصل الاجتماعي، تنسب لبعض المسؤولين بالحكومة المصرية تصريحات كاذبة لم يقوموا بالإدلاء بها، ومنها ما نشر في صفحة مزورة لمصلحة الضرائب المصرية، من تصريحات على لسان وزير المالية، حول الجنيه المصري.



وأكد أن وزارة المالية تختص بالسياسات المالية، بينما يختص البنك المركزي بالسياسات النقدية، موضحا أن هناك تنسيقا مستداما بين وزارة المالية والبنك المركزي، كما هي الحال في لجنة السياسات النقدية والمالية التي تتابع عن كثب كل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، بهدف التعامل معها، بما يخدم مصالح الاقتصاد المصري، ويخفف تبعات الأزمة العالمية الحالية على الاقتصاد المصري.



وأهاب المرصد الإعلامي لوزارة المالية، بوسائل الإعلام تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها المختصة، قبل نشر أي أخبار تتعلق بوزارة المالية، ترسيخا للحقيقة، ومنعا لحدوث أي بلبلة، وذلك من واقع المسؤولية الوطنية.