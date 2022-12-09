

القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من معلومات بشأن إصدار قرار بإلغاء المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي.



وأوضح المركز الإعلامي في بيان أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت ذلك، مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.



وشددت على استمرار تقييم الطلاب في المهام الأدائية بشكل طبيعي، والتي تعد أنشطة تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها في مادة معينة، حيث يتضمن نظام التقييم الكلي للطلاب تخصيص 60 درجة للاختبارات، و35 درجة للمهام الأدائية، و5 درجات للمواظبة على الحضور لتكون الدرجة النهائية 100 درجة، موضحة أن التقييم في المهام الأدائية داخل المدرسة يمثل جزءا أصيلا من تقييم أداء الطلاب وتقييم فهمهم لمخرجات التعلم، ويقدم دليلا على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي.



وأشارت إلى قيام المعلم بشرح المهام الأدائية والمنتج المتوقع منها للطلاب، على أن يقوم الطالب بأدائها داخل الفصل تحت إشراف معلم المادة، دون الحاجة إلى لجان امتحانية أو أرقام جلوس.



وفي سياق متصل، تتكون المهام الأدائية من مهام قصيرة يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره فترة دراسية، ويوزع المعلم على الطلاب عددا من المهام المتعلقة بالمقرر الدراسي، ويختار الطالب واحدة منها، بحيث ينتهي منها خلال الفترة المحددة، مع مراعاة تقديم المعلم الدعم اللازم لطلابه في اختيار المهام المناسبة لميولهم، ويخصص للمهام الأدائية 35 درجة لكل مادة، موزعة كالتالي: 5 درجات للتخطيط الجيد، و5 درجات لجدية العمل، و25 درجة للمنتج النهائي.



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