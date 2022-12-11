أشاد المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود بجهود رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح والنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد في مكافحة آفة المخدرات وتوجيه كل الدعم والمساندة وتسخير الجهود للقضاء عليها من خلال نشر الوعي والتركيز على ضبط المخدرات ومنع دخولها للبلاد وعمل برامج صحية لمعالجة المتعاطين للمخدرات وتحفيز الشباب المتعاطي على طلب العلاج وضمان سريتها، مبينا أن ذلك يفتح مجال العودة أمام الشباب من هذا الطريق الخطر، موجها الشكر والتقدير لرجال وزارة الداخلية ليقظتهم في حفظ أمن البلاد وتتبعهم المستمر للقضاء على المخدرات من خلال عملهم الدؤوب بكل إخلاص.



وقال الحمود في تصريح صحافي: سبق وان حذرنا من ظاهرة انتشار المخدرات وما تسببه من ارتفاع في نسبة العنف والجريمة في المجتمع وما تشير له الاحصائيات أن أكثر الجرائم ترتبط بالمخدرات سواء التعاطي أو الترويج لها، فضلا عن التأثيرات المدمرة لهذه الظاهرة على العلاقات العائلية والترابط الأسري والتي تهدد أمن واستقرار المجتمعات وتصيب شبابها الصاعد في مقتل.



وثمن أيضا حملة وكالة الأنباء الكويتية ضد المخدرات بعنوان «المخدرات هلاكك»، مؤكدا أن هذا وقت تضافر الجهود وتكثيفها كلا في مكانه للقضاء على هذه الآفة وتأمين مجتمع خال من الجرائم والمشاكل وتحفيز الشباب المتعاطي على طلب المساعدة والعلاج، وذلك من أجل إنقاذ أنفسهم من براثن الإدمان والنتائج المدمرة للمؤثرات الخطيرة، خاصة الفئة المترددة منهم في طلب العلاج لأسباب أسرية واجتماعية وفتح الأبواب لهم للعودة من هذا الطريق.‫