أقام قسم الرياضيات والفيزياء في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا فعالية اليوم البحثي الأول في الكلية بمشاركة مجموعة من الباحثين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى عرض ملصقات علمية ونماذج توضيحية لمجموعة من أحدث الأبحاث والتجارب المعملية التي استخرجت نتائجها داخل معامل الأبحاث في الكلية.



وتكونت الفعالية من جلستين تحتوي كل منهما على 3 عروض تقديمية في مجالات البحث العلمي المتخصصة بالخلايا الشمسية ومواد النانو، والمباني صفرية الطاقة، تعلم الآلة، النمذجة والبنية ونظرية الاختيار الاجتماعي، وقدمت الجلسات البحثية من الباحثين الخبراء كل في مجاله من خارج الكويت، وهم: البروفيسور كمال علامة، أستاذ زائر من أستراليا، ود.تشيتان أرورا ود.روهيت فايش من جامعة التكنولوجيا في دلهي ومن الكويت د.كايرياكوس بابادوبلوس من جامعة الكويت، ود.ربيع غسطين ود.جنيس حبيب من كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، كما حضر الفعالية مجموعة من الأكاديميين والباحثين من مختلف جامعات الكويت الحكومية والخاصة والطلبة المهتمين في مجال البحث العلمي عامة وتكنولوجيا النانو بشكل خاص.



وتحدث علامة، وهو مدير المسؤولين التقنيين في «ألفا سولار تيك» في أستراليا، عن الخلايا الكهروضوئية المتكاملة للبناء وكيف يمكن علاج مشكلة استهلاك المباني، ما يقرب من 40% من الطاقة المنتجة على مستوى العالم، والتي تنتج أكثر من 40% من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.



بدوره، قدم د.تشيتان أرورا، أستاذ مشارك في قسم علوم الكمبيوتر بجامعة التكنولوجيا في دلهي، محاضرة في استغلال البنية البصرية الغنية في مشاكل الرؤية الحاسوبية، كما تحدث د.ربيع غسطين، أستاذ مشارك في قسم الرياضيات في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، عن نمذجة الفيضانات بالمناطق الحضرية باستخدام طريقة العناصر المحدودة المتقطعة وتجميع مرشح كالمان.



أما د.روهيت فايش، أستاذ مساعد في قسم علوم وهندسة الحاسب الآلي في جامعة التكنولوجيا في دلهي، فناقش موضوع خوارزميات التقسيم العادل، وتحدث د.كيرياكوس بابادوبولوس، أستاذ مساعد في قسم الرياضيات بجامعة الكويت، عن بنية الزمكان، واختتمت الفعاليات بمحاضرة د.جنيس حبيب، أستاذ مشارك بقسم الفيزياء في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، عن المواد النانوية الثنائية الأبعاد فائقة النحافة لتخزين الطاقة وتطبيقات البلازمونية.



وقدم أساتذة الجامعة من مختلف الأقسام العلمية مجموعة من الملصقات العلمية التي استخرجت نتائجها في معامل الجامعة، حيث تضمنت 13 ملصقا علميا تراوح فيها التعاون مع أساتذة آخرين من خارج الكويت إلى جانب مجموعة من الملصقات التي شارك فيها طلبة الجامعة بمختلف المراحل الدراسية، خاصة طلبة السنة النهائية المتوقع تخرجهم.



من جهته، أعرب رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا البروفيسور خالد البقاعين، عن سعادته الكبيرة بإقامة أول فعالية لليوم البحثي وبالكم الكبير من المعلومات التي شارك بها الخبراء خلال الجلسات، وأشاد بالطلبة الكويتيين المشاركين في الملصقات العلمية والإنتاج المعملي، موضحا أن الطلبة لديهم الحماس العلمي للمشاركة وعلى الجامعة والأساتذة دور التوجيه وتقديم الدعم.



وأضاف البقاعين: نفخر بهذا الإنجاز العلمي وبأساتذة الجامعة الذين نقلوا خبراتهم إلى الطلبة المشاركين، لاسيما أن البحث العلمي هو أحد الأركان الأساسية التي تقوم عليها الجامعة، وهذا يتجلى في أعداد الملصقات العلمية على مستوى الجامعة وبالأرقام والمراكز التي تحصدها الجامعة في كل عام، متمنيا استمرار تميز الأساتذة والطلبة خلال السنوات المقبلة.