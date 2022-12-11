أعلنت رئيسة المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات ابتسام القعود عن تنظيم المؤتمر الدولي الأربعين للمنظمة تحت رعاية وزير الشؤون ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفل م.مي البغلي تحت شعار «حقوق الطفل بين الحماية والرعاية (طفولة بأمان)»، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 14 الجاري في المكتبة الوطنية.



وأضافت القعود أن هذا المؤتمر يأتي في ظروف استثنائية خاصة بعد «كورونا» والتي أظهرت العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه الارتقاء بالطفولة، مما يتطلب تسليط الضوء على أهم هذه المعوقات من الجانب الاجتماعي والقانوني والطبي والنفسي والأسري، لافتة إلى أن السنوات الأولى من حياة الطفل هي الأساس لنموه والكشف عن إمكاناته، فالطفولة بمراحلها تتطلب رعاية خاصة واهتماما باعتبارهم فئات فاعلة منذ بداية الحياة، لذا يجب تقييم المبادرات والبرامج على الصعيد الحكومي والأهلي في مدى تطبيق قوانين حقوق وحماية الطفل، لذا ينطلق المؤتمر بالتعاون مع الجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والشبكة الإقليـمـيـة للـمـسـؤولية الاجتماعية تحت مظلة دول مجلس التعاون الخليجي، والجمعية الوطنية لحماية الطفل، ورابطة الاجتماعيين الكويتية، والأكاديمية العالمية للطفل، ومعهد جنيف لحقوق الإنسان، والديوان الوطني الكويتي لحقوق الإنسان، وإدارة التنمية الأسرية، وإدارة التأهيل والتقويم بوزارة الشؤون، وفريق مدربون بلا حدود.



من جهتها، قالت عضو مجلس إدارة المنظمة الدولية ورئيسة اللجنة العلمية في المؤتمر د.سلوى الجسار إن تنظيم هذا المؤتمر الهام بمنزلة فرصة للحكومات في دول المنطقة العربية لتوجيه المبادرات والاهتمام بمرحلة الطفولة، حيث تشكل السنوات ‏الأولى من الحياة فرصة حيوية في الاستثمار البشري الجيد بتوفير كل الإمكانات التي تعمل على حفظ الحقوق وضمان الحماية الكاملة خاصة ان العالم اليوم يمر بفترات عصيبة وحرجة تعرض الطفولة إلى العديد من الأزمات على الجوانب الإنسـانيـة والاجتماعية والطبية والنفسية، لذا يجب تضافر الجهود في ترسيخ وتعزيز حقوق الطفل وحمايته من خلال السياسات والبرامج الحكومية مع التركيز على ضمان وصول الخدمات لجميع الأطفال دون أي استثناء أو تمييز.



وتابعت د.الجسار أن المؤتمر يستضيف عددا من الخبراء والمختصين لمناقشة المحاور وتقديم أفضل الخبرات في مجال حقوق وحماية الطفولة، مختتمة بأن المؤتمر يتضمن 4 جلسات عمل رئيسية و18 ورشة عمل، موجهة الدعوة للجميع في حضور الجلسات وورش العمل التي تعقد يوميا من الساعة 9.30 حتى الساعة 3 في المكتبة الوطنية.