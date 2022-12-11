عبدالكريم العبدالله



شدد وزير الصحة د.أحمد العوضي على اهتمام الحكومة ووزارة الصحة بدعم جميع سبل مكافحة الإدمان والوقوف ضد هذه الآفة، لافتا إلى دعم الوزارة لكل ما يهم صحة المجتمع.



وقال العوضي في تصريح للصحافيين على هامش الماراثون الرياضي الذي نظمه مركز علاج الإدمان في مجمع البوليفارد تحت شعار «أقدر» صباح أمس إن هذا النشاط يهدف إلى نشر الوعي والتعافي بين فئات مرضى الإدمان.



بدوره، قال مدير مركز علاج الإدمان د.عادل الزايد إن الفعالية تهدف إلى إيصال رسالة تعاف وأنه بالإمكان للمتعاطي الخروج والتعافي من هذا المرض، متقدما بالشكر إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لجعل مكافحة المخدرات مشروع دولة.



وثمن الزايد قرار عودة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لتضع جميع مؤسسات الدولة في إطار واحد من أجل الوصول إلى حل لهذه المشكلة.



هذا، وشملت الفعاليات ماراثونا رياضيا لمسافة 4 كيلو مترات وحملة للتبرع بالدم، وذلك بمشاركة أعداد كبيرة من مختلف الفئات العمرية، ومعرض للجهات المشاركة والراعية، فضلا عن تقديم الاستشارات والمعلومات الطبية والرد على استفسارات المشاركين.