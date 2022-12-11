حصدت الكويت جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان القدس السينمائي الدولي في نسخته السابعة بغزة في الفيلم الوثائقي «فيلكا البيت العود» للمخرج الكبير د.علي حسن.



حيث اختتم المهرجان برئاسة د.عزالدين شلح مؤسس ورئيس المهرجان في قاعة سينما الهلال بغزة، الدورة السابعة للمهرجان تحت شعار «تراثنا هويتنا»، حيث تحدث شلح عن وجوب اكتمال الصورة بحضور لجان التحكيم ومخرجين من أنحاء العالم للمهرجان، وشكر كل من ساهم في انجاز الدورة السابعة للمهرجان.



من جانبه، قال المخرج د.علي حسن «سعيد جدا بفوزي بهذه الجائزة التي لها أثر كبير في وجداني كونها تأتي من القدس الشريف، كما أنني أؤكد ان تلك المهرجانات الدولية تصقل مهارات المخرجين المشاركين.



وقال أهدي هذه الجائزة الى صديقي الفنان الغائب الحي الذي ساهم بإنجاز هذا العمل وهو الفنان الراحل مشاري البلام الذي لعب دورا بارزا في ان ينفذ هذا العمل، كما انني أؤكد ان القادم أجمل بالأعمال فنحن نعمل من أجل حصد الجوائز تاركين المناصب لعشاقها.



وعن فحوى العمل قال د. علي «العمل يتحدث عن جزيرة فيلكا ما قبل الغزو العراقي الغاشم ويبين تلاحم أهلها وكيف كانت بيتا واحدا لجميع الأسر، فالكل أهل وأقارب، وبين الفيلم كذلك كيف كانوا يعيشون وينتقلون يوميا من الجزيرة الى مدينة الكويت، وبالنهاية وثق العمل معاناة اهل الجزيرة عند دخول المعتدي الآثم وكيف عانى اهلها وكيف تم إجبارهم على ترك ممتلكاتهم وأغراضهم والخروج من الجزيرة دون مأوى.