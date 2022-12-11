أسامة دياب



أقامت سفارة جمهورية كوريا لدى الكويت حفلا خاصا بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء الديوانية الكورية- الكويتية الثقافية «ديوانية هان- كوت» يوم الثلاثاء الماضي في فندق الجميرة.



وتضم الديوانية مجموعة من الشباب المحبين للثقافة الكورية والذين يستمتعون بالمشاركة في الفعاليات الثقافية الكورية، ويسهم أعضاء الديوانية في نشر الثقافة الكورية بشكل كبير عن طريق مساعدة السفارة في الفعاليات والأنشطة الثقافية المختلفة التي تنظمها، وذلك منذ انعقاد الاجتماع التأسيسي لإنشائها في 1 فبراير 2021، ويبلغ عدد أعضائها اكثر من 1000 شخص منهم مواطنون ومقيمون من مختلف الجنسيات يشاركون بشكل نشط في الأنشطة الثقافية التي تقيمها السفارة وتأتي ضمن التبادلات الثقافية بين كوريا والكويت.



وخلال الحفل، عبر سفير جمهورية كوريا تشونج بيونغ-ها عن شكره وامتنانه لكل أعضاء الديوانية بمن فيهم الرئيسة الفخرية ومؤسسة الديوانية سعادة الشيخة د.العنود الصباح، ورئيسة الديوانية م.منية العيدان.