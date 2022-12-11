دارين العلي



ناقش رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة دعيج العازمي ورئيس اتحاد النقابات القطاع الحكومي حسين السبيل مع رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان جميع بدلات ومطالب النقابات التي تم تقديمها لرئيس الديوان وأبرزها موضوع البصمة المرنة.



وأوضح العازمي، في تصريح صحافي، أنه تم خلال اللقاء مناقشة جميع مطالب النقابات ومن ضمنها مطالب موظفي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، مبينا أنهم اقترحوا على الربيعان دمج اذونات الخروج مع ساعات التأخير بعد تحديد فترة السماح بمدة زمنية، تسهيلا على الموظفين.



وقال العازمي «تم التطرق لعدة مطالب خلال اللقاء وموضوع التمييز الحاصل بين موظفي محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بشأن بدل التلوث الذي يصرف للبعض دون زملائهم العاملين معهم في نفس الموقع، حيث طالبنا بصرفه للجميع دون تمييز طالما أن بيئة العمل واحدة».



وذكر ان رئيس الديوان وعد بدراسة جميع المطالب المقدمة إليه، تمهيدا لعرضها على مجلس الخدمة المدنية، مشيدا بتفهمه لجميع المطالب، خصوصا المتعلقة بموظفي وزارة الكهرباء والماء.



واشار إلى حرص النقابة على إقرار مطالبها، باعتبارها مطالب مستحقة طال انتظارها، متمنيا ان ترى تلك المطالب النور قريبا بعد إقرارها من مجلس الخدمة المدنية.