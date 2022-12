كشف استطلاع أجرته مؤسسة جالوب عام 2020 أن أكثر من نصف الأميركيين يمتلكون أسهما، وأن امتلاك الشخص للأسهم يرتبط ارتباطا وثيقا بدخل الأسرة ومستوى التعليم، من بين عوامل أخرى.



فإذا لم تستثمر أموالك بعد في السوق، أو لديك بالفعل محفظة استثمارية وتريد رؤيتها وهي تنمو، فتابع القراءة لاختيار أفضل الكتب الاستثمارية.



1 ـ كتاب المستثمر الذكي (The Intelligent Investor): على الرغم من أن هذا الكتاب نشر لأول مرة عام 1949، إلا أن تعاليم «المستثمر الذكي» لبنيامين جراهام لاتزال مؤثرة حتى اليوم.



يتمحور الكتاب حول إستراتيجية الاستثمار ذات القيمة المعروفة أو ممارسة شراء الأسهم التي يتم تقييمها بأقل من قيمتها حاليا من قبل السوق. كما يوضح كيفية جني الأموال في سوق الأسهم دون المخاطرة الهائلة.



تتضمن هذه النسخة المحدثة تعليقات للصحافي المالي جيسون زويج، مما يضيف لمسة من الحداثة.



2 ـ الكتاب الصغير في الاستثمار بالفطرة (The Little Book of Common Sense Investing): إذا كنت لا تعرف صناديق المؤشرات فأنت لا تعرف الكثير عن الاستثمار، يشرح الكتاب لجون سي بوغل إستراتيجية استثمار صندوق المؤشر منخفض التكلفة بأدق التفاصيل، بما في ذلك نصائح حول كيفية استثمار أموال المؤشرات لصالحك ولصالح محفظتك الاستثمارية.



تم تحديث إصدار الذكرى السنوية العاشرة بمعلومات جديدة مرتبطة بالسوق الحديثة، وهو كتاب قيم من الضروري أن يقرأه أي متحمس للاستثمار.



3 ـ كتاب الاستثمار في العقارات الإيجارية (The Book on Rental Property Investing): الاستثمار لا يقتصر على سوق الأسهم فقط بل يعد الاستثمار في العقارات وسيلة ممتازة لبناء الثروة. هذا هو السبب في أن كتاب براندون تورنر هو كتاب استثمار أساسي.



ويحفل الكتاب بالنصائح حول كيف تجني تدفقات إيرادات العقارات المؤجرة الخاصة بك، وكذلك الأخطاء الشائعة للمستثمرين العقاريين (وكيفية تجنبها)، ونصائح للعثور على صفقات تأجير العقارات وكيفية تمويل الإيجارات.



4 ـ كتاب دليل المبتدئين لسوق الأسهم (A Beginner›s Guide to the Stock Market): يشرح هذا الكتاب، للمؤلف الأكثر مبيعا ومدير صندوق التحوط السابق ماثيو كراتر، كل المعلومات التي يرغب القراء في معرفتها عن سوق الأوراق المالية، والأهم من ذلك، كيفية جني الأموال منه، حيث يغطي موضوعات متباينة بدءا من أخطاء المستثمرين الشائعة وكيفية تجنبها، وكيفية شراء أسهمك الأولى، وحتى كيفية تحقيق دخل سلبي من سوق الأسهم.



5 ـ كتاب دليل الاستثمار الوحيد الذي ستحتاجه (The Only Investment Guide You’ll Ever Need): رغم صدور هذا الكتاب في السبعينيات لأندرو توبياس، إلا أن نصيحته لاتزال صحيحة حتى اليوم. يحتوي الكتاب على نصائح حول كيفية بناء الثروة (حتى لو كانت إمكانياتك متواضعة)، وكيفية الاستعداد بشكل أفضل للتقاعد، وحتى الاستراتيجيات اليومية التي ستوفر عليك الكثير على المدى الطويل، كل ذلك تم سرده بأسلوب كتابة ذكي ومباشر للمؤلف.



6 ـ كتاب الأب الغني والأب الفقير (Rich Dad Poor Dad): يعد كتاب «الأب الغني والأب الفقير» لروبرت كيوساكي أحد أشهر كتب التمويل الشخصي على الإطلاق وذلك لسبب وجيه.



يروي قصة المؤلف الذي نشأ مع والده ووالد صديقه وما تعلمه من كلا الأبوين، من معرفة الأصول والمديونيات، إلى تعلم كيفية كسب المال حتى لو كان دخلك متواضعا، وحتى ما يحتاج أطفالك إلى تعلمه في المدرسة.



على الرغم من أن هذا الكتاب نشر لأول مرة في عام 1997، إلا أن إصدار الذكرى العشرين يتضمن إضافة محدثة من كيوساكي.



7 ـ كتاب دليل المال (The Money Manual): يعتبر «دليل الأموال» لتونيا رابلي هو الكتاب الأمثل لجيل الألفية للبدء في الاستثمار، أو لأولئك الذين ليسوا متأكدين مما يجب عليهم فعله بأموالهم في هذه الفترة.



من بين الموضوعات التي يتناولها الكتاب تقنيات بسيطة لإدارة الأموال، وتحديد الأهداف المالية، وحتى كيفية التعامل مع ديون قروض الطلاب.



8 ـ كتاب فكر لتصبح غنيا (Think and Grow Rich): كتاب نابليون هيل هو الكتاب الأكثر مبيعا ودليل مالي لا غنى عنه. حيث يجمع هيل قصصا من عظماء الأعمال ـ من أمثال أندرو كارنيجي وهنري فورد وتوماس إديسون ـ لدعم علامته التجارية «قانون النجاح».



نشر الكتاب لأول مرة في عام 1937، ومنذ ذلك الحين بيع منه أكثر من 15 مليون نسخة. تتضمن هذه النسخة المحدثة تعليقا من آرثر بيل، المؤلف والمحاضر.



9 ـ كتاب دليل المرأة للاستثمار الناجح (The Women’s Guide to Successful Investing): وفقا لمسح أجرته إس أند بي جلوبال (S&P Global)، فإن 26% من النساء الأميركيات فقط قد استثمرن أموالهن في سوق الأسهم. وهي نسبة ضئيلة للغاية وحان الوقت لتغيير ذلك.



يغطي «دليل المرأة للاستثمار الناجح» لنانسي تينجلر كل جوانب الاستثمار بدءا من استراتيجيات تجميع الثروة إلى تحليل السوق وحتى النصائح المخصصة للمستثمرات.



10 ـ كتاب أعلى بخطوة من وول ستريت (One Up on Wall Street): إذا كنت ترغب في أن تكون «أعلى بخطوة» في السوق فمن الأفضل التعلم من المستثمرين العظام على مر العصور. يوضح كتاب «أعلى بخطوة من وول ستريت» لبيتر لينش كيف يمكن للمستثمرين العاديين أن يتفوقوا على المحترفين من خلال إيجاد فرص استثمارية يومية. وهذا ما يسمى بإيجاد ten bagger أو الاستثمار في سهم يقدر بعشرة أضعاف بعد شرائه.