هل من الممكن أن تحتفظ بأفضل أعضاء فريقك وتمنعهم من ترك شركتك؟ الإجابة نعم، إذا ركزت على النمو.



إليك كيفية القيام بذلك بشكل مستدام، ومع نهج يركز على الأشخاص.



- مع تزايد فرص العمل أمام المهنيين الموهوبين. وتراجع فكرة أن تقديم الاستقالة يعني أنك تتنقل من وظيفة لأخرى ولا يعتمد عليك، صار أصحاب الأداء العالي في سعي دؤوب للبحث عن فرص عمل أفضل. لكن هذا لا يعني أن شركتك لا تستطيع التمسك بأفضل موظفيك - عليك فقط كسب ولائهم.



- واحدة من أفضل الطرق للقيام بذلك هي التركيز على نمو شركتك. وفقا لتقرير «نبض المواهب 2022» الخاص بشركة (Ceridian)، أكد 30% من الباحثين عن عمل أنهم يبحثون عن وظائف جديدة بسبب نقص فرص النمو في وظائفهم الحالية. وأشار ما يقرب من 20% إلى أن السبب في ذلك هو أن عملهم لا يتماشى مع مهاراتهم.



- بطبيعة الحال، لن يحدث النمو بالصدفة أو بين عشية وضحاها. ستحتاج إلى إجراء تغييرات مقصودة لزيادة أرباح شركتك ودعم أعضاء الفريق بالفرص والتشجيع الذي يتوقون إليه. فيما يلي ثلاث خطوات لتبدأ بها.



1- مكن أفضل المواهب من التفكير مثل رواد الأعمال



- بصفتك مؤسس تعرف جيدا ما يعنيه أن تكون رائد أعمال. كان عليك أن تبتكر وتنتج وتبدع للوصول إلى ما أنت عليه الآن. هل يتمتع أعضاء فريقك الآخرون بنفس التجربة؟



- وفقا لأبحاث كلية بابسون (Babson College) فإن 16% فقط من البالغين في الولايات المتحدة يمكن اعتبارهم رواد أعمال. ومع ذلك، يمكن لموظفيك (وشركتك) الاستفادة من تبني عقلية ريادة الأعمال.



- لدفع عجلة النمو، اطلب من أفضل موظفيك مساعدتك في التغلب على العقبات والمشاكل التي تقف في طريق النمو. مكنهم من تطوير حلول إبداعية. على سبيل المثال، تشجع غوغل موظفيها على قضاء 20% من وقتهم في التفكير في حلول ستعود بالفائدة على الشركة.



- فقط احرص على تقبل نتيجة أي مشاريع لا تنجح. حيث إن منح موظفيك الإذن بالتجربة ثم معاقبتهم عندما لا ينجحون أمر غير عادل. عندما يشعر الموظفون أنهم قادرون على استعراض عقليتهم الريادية، فإنهم يميلون إلى أن يكونوا أكثر قابلية للتكيف وأكثر ابتكارا وأقل إجهادا.



2- ارسم رؤية واضحة وشاملة لخطة العمل



- عليك أن تظهر لفريقك أهداف شركتك وتوجهاتها. ولا تفترض أبدا أن الموظفين قد قرأوا خطة عملك السنوية أو أنهم يستطيعون بطريقة ما قراءة أفكارك. لن يعرف الموظفون الاتجاه الذي اخترته حتى تخبرهم بذلك.



- بالإضافة إلى وصف خطتك، وضح كيف يمكن لكل شخص المساهمة فيها.

كن محددا قدر الإمكان حتى يتمكن فرقك من معرفة مكانه المناسب. عندما يشعر الناس بالتقدير، سوف يفكرون مرتين قبل المغادرة.



3- روج لعملك من داخل الشركة عندما يكون ذلك ممكنا



- عندما تروج لعملك من الداخل ويكون على مسار النمو، سيعرف الموظفون الموهوبون ذلك على الفور. ويدركون أنهم على أعتاب الترقي أو تحقيق أحلامهم في المسار الوظيفي. على هذا النحو، سيكونون أقل ميلا للبحث عن وظيفة أخرى.



- يؤدي الترويج داخليا ونقل الأشخاص من مكان إلى آخر إلى إنشاء روابط أوثق في القوى العاملة لديك.

سيتعرف الموظفون على بعضهم بعضا ويشكلون روابط. فقط تأكد من أنك تقوم بتدريب الجميع بشكل مناسب وتثقيف المديرين حول كيفية توجيه أعضاء فريقهم بشكل أقوى.