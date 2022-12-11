كرّم بنك وربة أبطال الكويت الفائزين بالمراكز الثانية والثالثة في بطولة مهرجان أبوظبي العالمية للجوجيتسو والتي أقيمت في العاصمة الإماراتية (أبوظبي) يومي 11 و12 نوفمبر الماضي، حيث فاز اللاعب عبدالعزيز عبدالله المحري بالمركز الثاني في البطولة والحزام الرمادي وزن 27 كغ، وفاز بنفس المركز الثاني والحزام الرمادي اللاعب حمد بدر السميط ولكن وزن 24 كغ، فيما فاز بالمركز الثالث والحزام الرمادي في البطولة اللاعب عبدالعزيز فهد الرشيد وزن 30 كغ.



وبهذه المناسبة، أشاد مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن سالم المطيري بما حققه هؤلاء الأبطال الثلاثة في البطولة من إنجاز رياضي مشرف يضاف إلى السجل الحافل للإنجازات الرياضية الكويتية.



وتابع قائلا: إن هذا التكريم يمثل تجسيدا لاعتزاز «وربة» بأبناء الكويت وما يحققونه من إنجازات على صعيد المحافل الدولية، وتأكيدا لدعم البنك لكل الكوادر الوطنية القادرة على رفع راية الكويت خفاقة في تلك المسابقات التي تلقى اهتماما ومتابعة على مستوى العالم. وأكد المطيري أن الشباب الكويتيين يبرهنون على قدرتهم على تحقيق الإنجازات الرياضية المشرفة، متمنيا لهم المزيد من الإنجازات والنجاحات ومواصلة العطاء.



وأعرب عن فخره بما يحققه أبطال الكويت الرياضيون وما يقدمونه من نموذج يحتذى به في أهمية العمل الجاد والإرادة من أجل تحقيق النجاح والوصول إلى الأهداف.