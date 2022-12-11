علاء مجيد



ارتفع الاحتياطي النقدي للكويت بنهاية شهر نوفمبر الماضي ليصل إلى مستوى 12.75 مليار دينار بارتفاع على أساس شهري بلغت نسبته 4.73% وبارتفاع قدره 577 مليون دينار، مقارنة بـ 12.18 مليار دينار بنهاية شهر أكتوبر الماضي.



ويمثل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.



وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي، وصل إجمالي موجودات البنك 13.05 مليار دينار موزعة بين الاحتياطات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 12.75 مليار دينار بالإضافة الى الاحتياطات الذهبية بقيمة 31.74 مليون دينار واحتياطيات أخرى بمقدار 262.14 مليون دينار.



وعلى صعيد حجم الأوراق المالية والمسكوكات في الكويت، فقد بلغ مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات في نوفمبر الماضي نحو 1.97 مليار دينار بتراجع قدره 22 مليون دينار وبنسبة 1.1% عن شهر أكتوبر الماضي البالغ 1.99 مليار دينار، مقسمة الى 1.94 مليار دينار مجموع قيم الأوراق المالية وهي تمثل السواد الأعظم، بينما جاءت مجموع قيم المسكوكات بقيمة 31.134 مليون دينار.



فقد تراجعت أوراق النقد فئة 20 دينارا خلال شهر نوفمبر لتصل إلى 1.13 مليار دينار مقارنة بـ 1.14 مليار دينار في أكتوبر الماضي.



كما انخفضت قيمة فئة 10 دنانير، حيث وصلت في نهاية نوفمبر إلى 628.34 مليون دينار مقارنة 636.86 مليون دينار في أكتوبر الماضي. وتراجعت أيضا فئة 5 دنانير فبلغت بنهاية نوفمبر الماضي 102.93 مليون دينار في مقارنة بـ 106.89 ملايين دينار في أكتوبر الماضي.



وتراجعت فئة الواحد دينار، حيث بلغت بنهاية نوفمبر الماضي 48.54 مليون دينار مقارنة بـ 50.05 مليون دينار في أكتوبر الماضي، بينما ارتفعت فئة النصف دينار فقد بلغت 13.13 مليون دينار بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة بـ 13.09 مليون دينار في أكتوبر الماضي.

وأخيرا ارتفعت فئة الربع دينار كويتي، حيث بلغت بنهاية نوفمبر الماضي 11.07 مليون دينار مقارنة بـ 11.02 مليون دينار في أكتوبر الماضي.



أما على مستوى المسكوكات، فارتفعت خلال شهر نوفمبر على مستويات شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغت في شهر نوفمبر 31.134 مليون دينار مقارنة بـ 31.026 مليون دينار خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث ارتفعت فئة 100 فلس خلال نوفمبر محققة 14.05 مليون دينار مقارنة بـ 13.99 مليون دينار خلال شهر أكتوبر الماضي.



كما ارتفعت فئة 50 فلسا خلال شهر نوفمبر محققة 9.86 ملايين دينار مقارنة بـ 9.82 ملايين دينار بنهاية أكتوبر الماضي.