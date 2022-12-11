

ياسر العيلة



تقام في السابعة من مساء اليوم الأحد في مسرح طارق العلي بميدان حولي «ليلة وفاء» بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيل الشيخ دعيج الخليفة الذي انتقل الى جوار ربه في مثل هذا اليوم من العام الماضي بعد مسيرة مليئة بالعطاء والإنجاز في مجالات الشعر والكتابة والعمل الإنساني.



وتفتتح الليلة بآيات من القرآن الكريم للقارئ عيسى فلاح الشمري، تعقبها كلمة تلقيها عمة الراحل الشيخة شيخة العبدالله الخليفة، ومن ثم سيتم عرض لقطات مصورة لعدد من أصدقاء الراحل من فنانين وإعلاميين حرصا على رثائه من خلال كلمات مصورة.



ومن ضمن المتواجدين في هذه الليلة نائب رئيس شركة السينما الكويتية الوطنية «سينسكيب» هشام الغانم الذي زامل الراحل، حيث كان، رحمه الله، عضوا في الشركة، بالإضافة الى عدد كبير من محبي الشيخ دعيج الخليفة صاحب رحلة العطاء الحافلة بالنجاحات على المستوى الفني والإنساني، حيث اشتهر الراحل، رحمه الله، بتواضعه الجم وابتسامته التي لم تفارقه يوما والذي كسب من خلالهما حب الجميع.