تراجع إقبال الفرنسيين على لحم الخيول، وسجل انخفاضا كبيرا في عدد الأحصنة التي تنحر في المسالخ، إذ اقتصر على 5252 رأسا عام 2021 بعدما كان يتجاوز 20 ألفا عام 2013، على ما أفادت جهات معنية بالقطاع.

ويتزايد سنويا انخفاض استهلاك لحم الخيل في فرنسا. ولاحظ رئيس قسم الخيول في شركة «إنتربيف» التي تربي خيول الجر في منطقة لو جنوب غرب فرنسا غي أريستييه في تصريح لوكالة فرانس برس، أن نحو 10% من الفرنسيين تناولوا شريحة من لحم الخيل عام 2021.

وأوضح أريستييه أن تراجع الاستهلاك يعود «إلى نقص الخيول (...) وإغلاق عدد كبير من الجزارين محالهم».



ورأى معهد الحصان والفروسية أن الانخفاض الحاد في الاستهلاك يرجع أيضا إلى ارتفاع سعر هذا النوع من اللحوم. وأشارت الناطقة باسم المعهد ماتيلد دولاند، إلى أن «متوسط سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الخيل عام 2021 بلغ 18.50 يورو، في حين يباع الكيلوغرام الواحد من لحم البقر لقاء 15.30 يورو ومن لحوم الدواجن بسعر 8.50 يورو».