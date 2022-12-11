

القاهرة - هالة عمران



أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية قامت بنقلة كبيرة لتيسير الخدمات للمواطنين.



وقال مدبولي في مؤتمر صحافي على هامش زيارته لمحافظة السويس امس إن هناك نقلة وتحركا كبيرا من الدولة لتيسير الخدمات للمواطنين، بحيث لا يكون هناك اتصال مباشر بين الموظف والمواطن، لتيسير الإجراءات ودرء أي شبهة فساد ممكنة.



وأضاف أنه التقى بأعضاء مجلسي النواب والشيـوخ عن محافظة السويس، واستمـع منهم لبعض المطالب الخاصـة بمشروعــات التطويــر والتنمية في المحافظة، كما تفقد العديد من المشروعات المهمة في المحافظة.



وأشار إلى أن السويس بها مدن سكنية أنشأتها الدولة قبل 1973 وبعدها، وهي مناطق لم تمسها يد التطوير، حيث تعاني هذه المدن من تهالك شديد للبنية الأساسية وشبكة الشوارع وحتى العمارات السكنية نفسها.

وتابع مدبولي أن محافظ السويس طلب من الرئيس عبدالفتاح السيسي تطوير 35 مدينة سكنية بالمحافظة، فوجه الرئيس - على الفور - بتطويرها، بهدف تحسين جودة الحياة في هذه المناطق.



وأوضح رئيس الوزراء أن هناك 17 منطقة اكتمل تطويرها أو سيتم الانتهاء منها خلال شهور قليلة، لافتا إلى أنه قام بتفقد نموذجين من هذه المناطق بعد تطويرها، مضيفا أن الـ 18 منطقة المتبقية سيبدأ العمل فيها على الفور حيث تم تخصيص مبلغ مالي، لتبدأ المحافظة أعمال التطوير والتنمية.



وقال إن بعض المناطق التي لا يصلح معها أعمال التطوير (أي العشوائية) سيتم بناء حي سكني ملائم للأهالي كمناطق حضارية جديدة، يتم نقلهم إليها مثلما حدث في الأسمرات وبشاير الخير وأهالينا.



وحول استراتيجية الدولة لتنمية الأسرة، قال مدبولي إنه «سيتم توفير كل الإمكانات والوسائل التي تمكن الأسرة من ضمان صحة جيدة لأبنائها وتحديد عدد أفراد الأسرة».



وقال إن الدولة المصرية في هذه المرحلة في حاجة إلى وقفة حقيقية من مواطنيها فيما يتعلق بالزيادة السكانية، لافتا إلى أن الدولة المصرية تبذل الكثير من الجهد في كل أنحاء البلاد وتحاول أن تسابق الزمن حتى يتم تعويض سنوات عديدة من الإهمال والتدهور، لكن حتى يتم الشعور بهذا الجهد وثماره لا بد أن يتماشى معه في نفس الوقت، تخطيط جيد للزيادة السكانية.



وأضاف أن الزيادة السكانية التي تشهدها البلاد كل عام تشكل عبئا وضغطا هائلا على الدولة المصرية، فلا توجد «أي دولة - حتى المتقدمة - تستطيع أن تتعامل معه»، منبها إلى الحاجة الماسة لوقفة - ولو لفترة زمنية بينية - مشددا على ضرورة الإعلان عن خطة واضحة تهدف الى تخفيض الزيادة السكانية لتعويض فترة سابقة، حدث خلالها تراجع في الخدمات والبنية الأساسية.



وأشار إلى أن تخفيض الزيادة السكانية سيعمل على تخفيف أعباء الدولة ويمكنها من خلق فرص عمل للشباب، وإنشاء مدارس ومستشفيات وخدمات أخرى للمواطنين، كما سيمكن المواطن من الشعور بالإنجازات التي تقوم بها الدولة.



ودعا رئيــس الـوزراء المواطنين للعمـل يدا بيــد مع الدولة.