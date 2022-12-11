علي إبراهيم



أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، قرارا وزاريا بإيقاف العمل بالقرار رقم 35 لسنة 2022 بشأن ضوابط تصدير المنتجات المصنعة من الكيروسين المدعوم، وذلك خلال الفترة من أول ديسمبر الجاري إلى نهاية مارس المقبل.



يذكر أن القرار رقم 35 لسنة 2022 ينص على «يحظر تصدير أو إعادة تصدير السلع والمنتجات المصنعة محليا من الكيروسين كالأصباغ والمنظفات والمذيبات العضوية وغيرها إلى خارج البلاد، متى جاوزت نسبة الكيروسين المدعوم المستخدم في الإنتاج 10% من مكوناتها».