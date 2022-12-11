أكد ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، أن اجتماع الدورة الـ 43 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يأتي في ظل أوضاع غاية في الحساسية بالمنطقة والعالم، الأمر الذي يدعونا إلى أخذ الحيطة والحذر، وإلى بذل مزيد من الجهود في تعزيز مسيرة عملنا الخليجي المشترك باعتبار أن مجلس التعاون يبقى أهم كيان إقليمي استطاع أن يحقق الكثير من المكتسبات لصالح دوله وشعوبه. وأضاف سموه في كلمة الكويت أمام القمة الخليجية، أن مسيرة العمل الخليجي المشترك حافلة بالإنجازات الكبيرة التي ارتقت بهذا الكيان إلى مصاف الاتحادات الإقليمية الأكثر نجاحا وفاعلية، واستطعنا من خلاله تلبية العديد من آمال أبناء دول المجلس إلى الوصول للمواطنة الخليجية وتحقيق المنافع الاستراتيجية والاقتصادية لدول المجلس. وقال سموه إنه من منطلق الحرص على ثوابت مجلس التعاون، فإننا نؤكد حرصنا الدائم على كل ما من شأنه الحفاظ على أمن واستقرار دولنا باعتبار أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ.



وفي كلمة سموه في القمة الخليجية - الصينية، أكد ممثل صاحب السمو الأمير، أن الجانب الاقتصادي يعد محورا أساسيا في تعزيز أواصر التعاون بين دول المجلس وجمهورية الصين ورافدا مهما لترسيخ مبدأ الشراكة الاقتصادية.



وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي اختتم القمم التي احتضنتها الرياض بإعلان عودة العرب إلى السباق الحضاري والتقدمي العالمي. وقال عقب انتهاء القمة العربية ـ الصينية للتعاون والتنمية بحضور القادة والزعماء العرب والرئيس الصيني شي جين بينغ، «نؤكد للعالم أجمع ان العرب سيسابقون على التقدم والنهضة مرة أخرى وسوف نثبت ذلك كل يوم».



وأكد ولي العهد السعودي ان «القمة العربية - الصينية الأولى» تهدف إلى رفع مستوى التعاون المشترك بين الدول العربية والصين بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين. وقال إننا نسعى إلى تعزيز مستوى التعاون والتطلع إلى مرحلة جديدة من الشراكة.



من جانبه، أكد الرئيس شي جين بينغ أن العلاقات الصينية ـ العربية حققت طفرة تاريخية بما عاد بفوائد ملموسة على الشعبين، مشددا على اعتبار هذه القمة منطلقا جديدا للعمل على تكريس الصداقة الصينية ـ العربية. وفي كلمته أمام «القمة الخليجية ـ الصينية»، أكد الأمير محمد بن سلمان على أهمية رفع مستوى الشراكة الاستراتيجية مع الصين وتعظيم مكاسب هذه الشراكة.



وكان الأمير محمد بن سلمان أكد في كلمته أمام القمة الخليجية الثالثة والأربعين التي استضافتها الرياض أيضا أن المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج.