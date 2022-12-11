شمول «الاحتياجات الخاصة» بـ «عافية» غير ذي جدوى فالمستشفيات الحكومية مجهزة لخدمتهم وإضافة ربات البيوت يمكن أن تتم بقرار



مريم بندق



ينتظر أن يصدر مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي غدا الإثنين برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح مشاريع مراسيم بتعيين قياديين جدد خصوصا في الوزارات والهيئات الملحقة التي شغرت باستقالة قيادييها، وخصوصا تلك الشاغرة منذ فترة ليست بالقصيرة مثل هيئة مفوضي أسواق المال ورئيس وحدة التحريات المالية وقياديي وزارات التربية والمالية والبلدية والأشغال والكهرباء.

ويطلع المجلس على التقرير شبه النهائي للجنة العفو الأميري الخاص التي يرأسها نائب رئيس الوزراء ووزير شؤون مجلس الوزراء براك الشيتان لأخذ التوجيهات المناسبة نحو حسم كشوفات الأسماء المشمولة بالعفو أو التأني لإضافة أي ضوابط وذلك وفقا للمصلحة العليا للبلاد ومصلحة المشمولين بالعفو.

وينظر المجلس في استعدادات حضور الحكومة الجلسة البرلمانية المقررة الثلاثاء 13 الجاري، في ظل التوافق الحكومي ـ النيابي على تمرير مشروع قانون حظر تضارب المصالح الذي أبدت الحكومة رغبة في استعجال النظر فيه.

وردا على سؤال حول برنامج عمل الحكومة، أجابت المصادر: البرنامج قابل للتحسين والحكومة مستعدة لسماع أي مقترحات اضافية حول برنامج عملها، ولدينا لجنة من 4 وزراء مختصة بالبرنامج.

وبشأن خطة التنمية الثالثة للعام 2023-2024 ردت المصادر قائلة: الخطة جاهزة وستعرض على مجلس الوزراء تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة.

وحول مطالبات إدخال فئتي ربات البيوت وأصحاب الحالات الخاصة في قانون التأمين الصحي «عافية» أجابت المصادر: ان القانون أتاح للوزير المختص إضافة أي شرائح جديدة، بمعنى انه لا يحتاج إلى تعديل قانوني، وبالنسبة لأصحاب الاحتياجات الخاصة فلا توجد في المستشفيات الخاصة خدمات وأجهزة متقدمة لهم تماثل المتوافرة في المستشفيات الحكومية.