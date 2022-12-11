بشرى شعبان



كشفت مصادر خاصة في الهيئة العامة للقوى العاملة لـ «الأنباء»، عن أن مفتشي السلامة المهنية في الهيئة منوط بهم التفتيش على كل المنشآت بمختلف أنشطتها إلى جانب سكن العمالة والورش الفنية والمباني قيد الإنشاء، مؤكدة ان المفتشين يستخدمون سياراتهم الخاصة ولا يصرف لهم بدل بنزين او صيانة، وعند حدوث أي طارئ للمركبات يتم تصليحها على نفقتهم الخاصة، ولم يخصص لهم بدل سيارة أسوة بالجهات الحكومية الأخرى التي تخصص سيارات للتفتيش، حيث يقومون بجولات على كل الأراضي من الحدود الشمالية والجنوبية والمناطق الصحراوية.



وقالت المصادر: ان البدل الوحيد الذي يصرف هو بدل الخطر فقط، ولا يصرف لهم بدل سيارة أو بدل عدوى أو ضوضاء رغم انهم معرضون لكل هذا ويعملون في ظروف صعبة، كما انهم كانوا ضمن الفريق الخاص بالاشتراطات الصحية خلال أزمة كورونا وعملوا خلال فترات الحظرين الكلي والجزئي ولم تصرف لهم أي مكافأة ولم يتم إدراجهم ضمن «الصفوف الأمامية» ولم يصرف لهم أي بدل.