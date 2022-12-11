يعقوب العوضي



حقق القادسية فوزا مستحقا وصعبا على حساب الكويت 28 -27 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله ضمن منافسات الجولة الـ8 من الدوري الممتاز لكرة اليد، وبذلك يتصدر القادسية الترتيب برصيد 16 نقطة بينما بقي رصيد الكويت على 14 نقطة، أدار المباراة الحكمان عبدالله الحداد ويعقوب اليوسفي، وهي المرة الأولى التي يتراجع فيها حامل اللقب إلى المركز الثاني بعد تسلمه زمام الصدارة منذ 10 مواسم في بطولة الدوري، كما أنها أول خسارة له في الدوري الموسم الحالي. إلى ذلك رصدت إدارة القادسية مكافآت مالية مجزية للاعبين بعد الفوز على حامل اللقب ومتصدر الترتيب العام.



وفي مباراة أخرى، فاز كاظمة على برقان 37 -35 ورفع البرتقالي رصيده إلى 5 نقاط بينما تجمد رصيد برقان عند النقاط الـ 7.



وكان لحراسة المرمى شأن كبير في حسم نتيجة المباراة بالإضافة الى العنصر الدفاعي، حيث نجح القادسية في الحد من خطورة محترفي الكويت فرانكيس كارول وآنخيل هيرنانديز فيما فعل دفاع الكويت الشيء نفسه مع محترفي القادسية تاكودا الياباني والتونسي خالد الحاج يوسف، إلا أن حارس القادسية فهد كرم تألق وكان على الموعد منذ بداية المباراة.



وضمن منافسات دوري الدرجة الأولى واصل خيطان صدارته للترتيب العام برصيد 14 نقطة بعد فوزه على التضامن 33-22 بينما توقف رصيد التضامن عند النقطتين، كما فاز النصر على الجهراء 35-30 ورفع رصيده إلى 11 نقطة في وصافة الترتيب وتوقف رصيد الجهراء عند 3 نقاط، وأقيمت المباراتان على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد مساء أول من أمس.