مبارك الخالدي



استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي تدريباته المعتادة استعدادا لمواجهة النصر 13 ديسمبر الجاري ضمن الجولة العاشرة لدوري زين الممتاز.



وكان الأخضر قد حجز مقعده في نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد بعد التغلب على غريمه القادسية 3-0 في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي على ستاد نادي الشباب بالأحمدي. وفور انتهاء المباراة، أعلن رئيس مجلس إدارة النادي عبدالعزيز عاشور عن مكافأة مالية مقدارها 1000 دينار لكل لاعب بعد المجهود الكبير في المباراة وإيفاء اللاعبين بوعدهم لإدارة النادي بالتأهل الى نهائي البطولة الغالية على كل الرياضيين.



وكان رئيس جهاز الكرة علي مندني قد أشاد عقب المباراة في تصريح بالمستوى الفني للمباراة، مقدما شكره للاعبي القادسية والعربي على الروح الرياضية والأخلاق التي تمتع بها اللاعبون أثناء المباراة، لافتا الى المستوى الطيب للاعبي الأخضر والإجادة في تنفيذ سيناريو الجهاز الفني والذي أدى الى تحقيق الفوز.