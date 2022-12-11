مبارك الخالدي



وصل إلى البلاد نهاية الأسبوع الماضي مدرب منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم البرتغالي روي بينتو ويرافقه مواطنه مدرب المنتخب الاولمبي ايميليو بيكسي، وذلك بعد نهاية اجازة قصيرة قضاها المدربان في بلدهما.



ومن المقرر ان يستأنف المدربان مهامهما مع انطلاق منافسات دوري زين الممتاز والدرجة الأولى الأسبوع الجاري، ويستعد منتخبنا الاول للانتظام في معسكر تدريبي 22 الجاري تحضيرا للمشاركة في بطولة «خليجي 25» المقررة في مدينة البصرة 6 يناير المقبل حتى 19 منه، ويتضمن التجمع مباراة ودية مع منتخب العراق في ملعب الميناء 30 ديسمبر الجاري ضمن تحضيرات الازرق قبل انطلاق البطولة.



وفي جانب آخر، طمأن رئيس الجهاز الطبي في الاتحاد د.عبدالمجيد البناي جماهير الأزرق على الإصابات المختلفة التي لحقت بلاعبي المنتخب في معسكره الاخير في الإمارات، وقال في تصريح لموقع اتحاد الكرة إن الاصابات تحظى بمتابعة حثيثة من الجهاز الطبي للمنتخب حتى بعد عودة اللاعبين الى أنديتهم. ويعاني بعض اللاعبين من إصابات متفاوتة وهم بدر جمال وخالد إبراهيم وشبيب الخالدي وعيد الرشيدي وفيصل زايد وعلي خلف وعبدالعزيز مروي.



وأضاف ان اللاعب عبدالعزيز وادي أصيب بالتواء في مفصل الركبة وتمزق خفيف في العضلة الخلفية وخدوش في الغضاريف ناتجة عن خشونة سابقة في مفصل الركبة، وذلك نتيجة للعمليتين الجراحيتين اللتين خضع لهما اللاعب.



وأوضح أن غالبية الإصابات التي تعالجها عيادة الاتحاد ناتجة عن سوء أرضيات الملاعب، مشيرا الى أن اللاعب لا يستطيع حماية نفسه من الإصابات ومنها الرباط الصليبي وآلام الظهر والتواء الكاحل وغيرها، متمنيا أن تحظى مشكلة أرضيات الملاعب بحل جذري من المسؤولين، وأن يتعافى اللاعبون قبل انطلاق «خليجي 25».