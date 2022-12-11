توج فارس نادي الكويت للفروسية راكان الحساوي بلقب بطولة نادي «السكب» لقفز الحواجز التي أقيمت على مضمار نادي المسيلة للفروسية، بعدما حقق المركز الأول في الشوط الرئيسي على ارتفاع 135 سم بزمن 63.18 ثانية دون نقاط جزاء، متفوقا على الفرسان، الإيطالي أنطونيو موروزو وفواز السبيعي وشاكر الكاظمي ولطيفة الهاجري ونيك تشانينج ومسك المرشود، وقام بتتويج الأبطال رئيس نادي المسيلة بدر الميلم ورئيس نادي «السكب» محمد الميلم.



وقال بدر الميلم ان هذه هي أول بطولة ينظمها نادي السكب في الموسم الحالي وتخطى عدد المشاركين في البطولة أكثر من 250 فارسا وفارسة على خمسة أشواط وسط حضور جماهيري مميز وهناك تطور ملحوظ في المستوى الفني للمشاركين وزيادة في عدد الفرسان، وهناك فرسان جدد ينافسون بقوة على المراكز الأولى.



من جانبه، أوضح محمد الميلم أن هناك تفاهما وتعاونا كبيرا بين جميع أندية الفروسية الكويتية وأصبحت المنافسة قوية بين معظم الفرسان في جميع المراحل للفوز باللقب، وهناك تطوير كبير في المستوى.



ووجه الميلم الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة وإلى الاتحاد الكويتي للفروسية على دعمهما لرياضة الفروسية، الأمر الذي طور من مستوى هذه الرياضة الجميلة.



وعلى ارتفاع 125 سم، جاء الفارس محمد الموسى أولا، تلاه عبدالله العوضي وأوس التناك وفواز الراشد ومتعب المطيري ويوسف النعيمي، فيما فاز الفارس المتألق أوس التناك بصدارة الشوط الثالث على ارتفاع 115 سم متقدما على الفرسان زينة النفيسي ومحمد الوسمي وسعود المرشود وشاكر الكاظمي والإيطالية اليساندرا بيكو ويعقوب النصرالله.



وفي الشوط الثاني على ارتفاع 105 سم، جاء الفارس ضاري المطيري أولا، تلاه محمد المليفي ومشعل الخويطر وتالا بركات.