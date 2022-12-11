«الكاراكال» تقوم بمهام عملياتية وتدريبية نهارية وليلية يومياً وتلبي جميع طلبات واحتياجات مختلف مؤسسات الدولة

معدل عدد ساعات طيران «الكاركال» التابعة للقوة الجوية تجاوز أكثر من 4070 ساعة طيران منذ دخولها الخدمة

أصدرت رئاسة الأركان العامة للجيش بيانا توضيحيا ذكرت في أنه في صباح يوم الخميس الماضي (8 الجاري) وأثناء إحدى الطلعات التدريبية المجدولة المعتادة لطائرات القوة الجوية، حصل خلل فني بسيط لإحدى طائرات الكاركال أثناء تحليقها داخل المنطقة التدريبية لقاعدة علي السالم الجوية، وتم التعامل مع الخلل من قبل طاقم الطائرة حسب الإجراءات المتبعة وهبوط الطائرة بسلام دون أضرار بشرية أو مادية، علما بأن جميع الطائرات بمختلف أنواعها عرضة لأعطال طارئة لا تتعلق بعمر الطائرة أو مدة استخدامها.

وبينت الرئاسة أن طائرات الكاراكال التابعة للقوة الجوية تقوم بمهام وواجبات الطيران العملياتية والتدريبية النهارية والليلية بشكل يومي وتلبي جميع طلبات واحتياجات مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، حيث تجاوز معدل عدد ساعات طيرانها أكثر من 4070 ساعة طيران منذ دخولها الخدمة.