برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي أعلنت مجموعة الجابرية للمعارض عن انطلاق الأسبوع الكويتي الـ 13 في مصر، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر الجاري بفندق سميراميس إنتركونتيننتال - القاهرة.



وأوضحت المجموعة في بيان صحافي أن الأسبوع الكويتي في مصر سيشهد مشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية في قطاعات الصناعة والنفط والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، في أكبر تجمع كويتي - مصري يسهم في تدعيم أواصر الترابط بين الكويت ومصر، وفي إكمال ملامح الصورة المشرقة في شتى المجالات.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجموعة الجابرية للمعارض أحمد إسماعيل بهبهاني: «يأتي انطلاق الأسبوع الكويتي الـ 13 بمصر في ظل علاقات تاريخية متجذرة، ومستمرة في التقدم والازدهار بمختلف المجالات، وقد ساهم النجاح الكبير الذي حققته هذه الفعالية بالسنوات الماضية في تأكيد المفاهيم والأسس التي تضمن جدوي التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين».



وأضاف بالقول: «مصر تعد بحق أرضا واعدة بقدراتها ومواردها البشرية وانطلاقتها الاقتصادية المتطورة، وهو ما لمسناه فعليا من خلال تجارب تنموية ناجحة بين البلدين الشقيقين وتدفق الاستثمارات الكويتية إلى مصر في الآونة الأخيرة، والتي استطاعت أن تحقق قفزات سريعة في ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها».



وأوضح بهبهاني أن الأسبوع الكويتي الـ 13 في مصر يعد فرصة حقيقية لإلقاء الضوء على التطور الكبير الذي وصلت إليه المؤسسات والهيئات الكويتية، وعلى نمو الحركة الاقتصادية، ما يسهم بشكل كبير في تسليط الضوء على الإنجازات الكويتية بمختلف المجالات.



وأشار إلى أن هذا الحدث يستهدف زيادة ودعم الفرص الاستثمارية أمام رؤوس الأموال الكويتية بجميع المجالات المتاحة، من خلال إتاحة الفرص المناسبة أمام المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين لمناقشة الأفكار الاستثمارية والمشاريع المشتركة، مضيفا أنه يشكل فرصة للوصول إلى شريحة كبيرة من الشعب المصري للتعرف على التطورات الكبيرة في الكويت.



واختتم بهبهاني تصريحه قائلا: «مع انطلاق الأسبوع الكويتي الـ 13 بمصر في 19 الجاري، يحق لنا أن نفخر بهذا الحدث البارز والمهم، وأن نشيد بالنجاح الكبير الذي حققه طوال السنوات السابقة، وبإسهامه الذي شهد له الجميع، في تدعيم العلاقات الكويتية - المصرية، وذلك في ظل الدعم اللامحدود الذي نجده في مصر، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الجابرية للمعارض، جابر أحمد بهبهاني: «لقد أصبح الأسبوع الكويتي الـ 13 في مصر ملتقى سنويا مهما وتظاهرة اقتصادية مشهودة وقناة رئيسية للاتصال والتواصل والمحبة بين الكويت ومصر، ليشكل هذا المحفل السنوي جسرا اقتصاديا مهما يحمل رياح الخير لكلا البلدين بما يرتبط به من اتفاقيات ونشاطات تجارية واستثمارية».



وأضاف أن هذه الفعالية تساهم في توطيد العلاقات بين الكويت ومصر، مشددا على أن المشاركة الكبيرة الكويتية والمصرية تعكس الروح الطيبة بين الشعبين المصري والكويتي الشقيقين، وتعمل على تطوير العلاقات الثنائية الأخوية، إضافة الى تعريف الجمهور المصري بالخدمات والمشروعات التي تقدمها الجهات الكويتية والمصرية بمختلف المجالات.



وقال بهبهاني إن إقامة الأسبوع الكويتي في مصر على مدار 12 عاما كانت له بصمة إيجابية في استمرار الاستثمارات الكويتية بمصر، والذي يشهد نموا ملحوظا وغير منقطع، فلا يمر وقت إلا ويظهر استثمار كويتي جديد بمصر.



وأضاف، بالقول: «الأسبوع الكويتي في مصر أصبح علامة مضيئة على طريق توطيد العلاقات الكويتية - المصرية وترجمة حقيقية لقوة العلاقات التاريخية التي تجمع الكويت وجمهورية مصر العربية على جميع الأصعدة».