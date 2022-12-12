القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



للمرة الثانية، قدم مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، التهنئة للمنتخب المغربي عقب التأهل لنصف نهائي كأس العالم، بعد الفوز على البرتغال 1-0 مساء أول من امس ضمن منافسات الدور ربع النهائي.



وكتب الأهلي عبر حسابه الرسمي على تويتر «إنجاز تاريخي للمنتخب المغربي.. خالص التهاني للمنتخب المغربي أسعدوا كل العرب، متمنين دوام التوفيق للأشقاء في الخطوات المتبقية لتحقيق حلم كل عربي».



كما تواصل د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، مع نظيره المغربي شكيب بن موسى لتقديم التهنئة بمناسبة الإنجاز التاريخي لمنتخب المغرب وفوزه على منتخب البرتغال، والتأهل إلى المربع الذهبي.



محليا، يخوض اليوم فريق الاهلي بقيادة مارسيل كولر تحديا جديدا في سباق الدوري للحفاظ على صدارة جدول الترتيب، وذلك بمواجهة فريق الاتحاد السكندري في الثامنة مساء بتوقيت الكويت بملعب السلام بالقاهرة، وهي مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة.



ويسبق هذه المباراة لقاء سيراميكا مع حرس الحدود، والاسماعيلي مع فيوتشر. يذكر ان الاسماعيلي سيقوده في هذه المواجهة المدرب حمزة الجمل بعد الاستغناء عن خدمات الاسباني جاريدو.