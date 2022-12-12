بشرى شعبان



أصدرت وزيرة الشؤون والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة دعم وترويج المنتج الزراعي المحلي بالجمعيات التعاونية وحماية المستهلك من الارتفاع المصطنع للأسعار من خلال إلغاء دور الوسيط أو الاحتكار لسوق الخضار في الجمعيات التعاونية وللتأكد من قيام الجمعيات بالشراء المباشر من المنافذ التسوقية للإنتاج المحلي للخضار، وقامت الوزارة بتجهيز مكتبين لها في شبرة اتحاد المزارعين بالعارضية وشبرة الصليبية «شركة وافر».



كما شكلت الوزارة فرق تفتيش ميدانية لرصد مدى تواجد الجمعيات التعاونية في هذه المنافذ التسويقية ومشاركتها الفعلية في المزاد اليومي، وقامت الفرق برصد مشتريات الخضار لكل جمعية على حدة ومقارنتها مع الاحتياج الفعلي طبقا للمادة 2 من القرار الوزاري 115/ ت والتي تنص على الشراء المباشر للمنتجات الزراعية المحلية بنسبة لا تقل عن 75% من الاحتياج الفعلي للجمعية.



ويعتبر هذا القرار من أولويات الوزارة حيث ستتخذ إجراءات فورية وصارمة تجاه المخالفين كونها من المخالفات الجسيمة التي يقع أثرها على الاقتصاد الوطني بشكل مؤثر من خلال الإضرار بالأمن الغذائي ومستوى الأسعار.



من جهة اخرى، كشف وكيل وزارة الشؤون ورئيس لجنة المشروعات التعاونية الوطنية مسلم السبيعي عن توقيع عقد الإشراف على تنفيذ مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مركز الكويت التعاوني للبرامج الطلابية مع دار الدبوس للاستشارات الهندسية بقيمة إجمالية قدرها 86.556 دينارا، وتوقيع عقد مقاولة تنفيذ المشروع مع شركة المنتهى للعقارات والمقاولات الإنشائية بقيمة إجمالية 4.300.782.500 دينار.



وقال السبيعي في تصريح صحافي إن المشروع يقام على مساحة 10.000م2 بمحمية الجهراء بالتعاون بين لجنة المشروعات التعاونية الوطنية والهيئة العامة للبيئة ووزارة التربية ومنظمة «ملست» حسب البروتوكول الموقع بين الجهات الأربع بتاريخ 17/04/2018، والمشروع عبارة عن مسرح وصالة متعددة الأغراض، وقاعات تدريب ومكاتب إدارية وقاعات المحافظات، ويستغرق تنفيذه 18 شهرا.