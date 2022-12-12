أحمد مغربي



كشف تقرير صادر عن ديوان المحاسبة أن شركة نفط الكويت لديها 86 خزانا للنفط بسعة تخزينية تبلغ 31.57 مليون برميل نفط، إذ لدى الشركة حظيرتان، شمالية بسعة خزانات تبلغ 16.2 مليون برميل موزعة على 38 خزانا، وجنوبية بسعة 15.3 مليون برميل موزعة على 48 خزان نفط.



وقال التقرير إن التكلفة الرأسمالية لخزانات النفط في الكويت تبلغ 198.1 مليون دينار، وذلك حتى نوفمبر 2021، موزعة على 108.2 ملايين دينار لحظيرة الخزانات الجنوبية و89.8 مليون دينار على حظيرة الخزانات الشمالية.



ويتضح من العرض الذي قدمه ديوان المحاسبة أن الحظيرة الجنوبية تمثل النسبة الأكبر من حيث الأهمية النسبية للتكلفة الرأسمالية لخزانات النفط، حيث بلغت 55% من إجمالي التكلفة الرأسمالية على مستوى الشركة في حين بلغت 45% في الحظيرة الشمالية.



فيما يبلغ مجمع الإهلاك لحظيرة الخزانات الشمالية نحو 46% أي بما مجموعه 41.2 مليون دينار من الكلفة الرأسمالية البالغة 89.8 مليون دينار، أما الحظيرة الجنوبية فيبلغ مجمع الاهلاك نحو 65% أي بما يعادل 70 مليون دينار من التكلفة الرأسمالية 108.2 ملايين دينار، وإجمالا فإن نسبة الإهلاك الى التكلفة الرأسمالية تبلغ 56% أي بما يعادل 111.3 مليون دينار من إجمالي التكلفة البالغة 198.1 مليون دينار.



وبالنســبـــة للـفـئات العمرية للخزانات التي يزيد عمرها على 40 سنة فإنها تمثل 41% من إجمالي عدد الخزانات بالشركة، علما أن السعة التخزينية لها تمثل 19.6% من إجمالي السعة التخزينية لخزانات النفط، فيما تمثل خزانات النفط في الفئة العمرية من 20 إلى 40 سنة نحو 27% من إجمالي الخزانات بالشركة، علما أن السعة التخزينية لها تمثل 27.8% من إجمالي السعة التخزينية لخزانات النفط، أما الخزانات في الفئة العمرية أقل من 20 سنة نحو 32% من إجمالي عدد الخزانات بالشركة، فإن السعة التخزينية لها تمثل 52.6% من الإجمالي.



وكـشــف التـقـريـــر أن مصروفات الصيانة المخططة والفعلية لخزانات النفط بلغت 5.2 ملايين دينار خلال السنوات الـ 5 الماضية، إذ بلغت مليون دينار خلال السنة المالية الماضية.



ويهدف تقرير ديوان المحاسبة إلى تقييم كفاءة وفاعلية صيانة خزانات النفط بشركة نفط الكوي وفقا لأطر العمل والأدلة الرقابية.



4 توصيات لمخاطر مرتفعة



أصدر تقرير ديوان المحاسبة 4 توصيات مرتبطة بمخاطر مرتفعة والمتمثلة في التالي:



1 - العمل على معالجة الأسباب التي أدت إلى تأخر توريد قطع غيار الخزانات.



2 - ضرورة الالتزام بالفترة المعيارية لصيانة خزانات النفط القديمة والتي تجاوزت العمر الافتراضي.



3 - ضرورة اتخاذ ما يلزم للتحسين الدوري للمواصفات والجوانب المرتبطة بالأمن والسلامة.



4 - ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مقاولي صيانة خزانات النفط.